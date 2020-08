Francken over gemist “historisch” akkoord: “Regering zonder N-VA en PS, dat is elke week botsen in het parlement tot 2024" jv

27 augustus 2020

12u01

Bron: Sudpresse 10 Regeringsvorming “We waren heel dicht bij een historisch akkoord tussen twee grote vijanden”, blikt Theo Francken (N-VA) terug op de onderhandelingen van zijn partij met de PS om een regering te vormen. Het ziet er intussen meer en meer naar uit dat N-VA uit die federale regering zal worden gehouden. Dat vindt de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie “niet democratisch”, zegt hij aan Sudpresse.

Theo Francken was gisteren in Luik, waar hij een interview gaf. Daarin stelt hij opnieuw dat een meerderheid langs Vlaamse kant een absolute voorwaarde is voor de vorming van een nieuwe federale regering. “Kan je je inbeelden dat de twee grootste partijen van België in de oppositie belanden? Het is niet democratisch om de grootste partij van Vlaanderen én van het land naar de oppositie te verwijzen. Dat gaat veel problemen geven”, voorspelt Francken.

Hij haalt de slechte economische toestand van ons land door de coronapandemie aan. “De Belgische economie situeert zich grotendeels in Vlaanderen. Er moeten sterke maatregelen genomen worden, democratisch gewettigd, meer bepaald in het noorden van het land”, argumenteert hij.



Voor Francken is een akkoord tussen de twee grootste partijen in het noorden en het zuiden van het land - zijn eigen partij, N-VA, en de PS - noodzakelijk om België weer bestuurbaar te maken. “En we zaten dicht bij zo’n groot, historisch akkoord tussen deze twee grote ‘vijanden’. Echt een groot politiek akkoord. Als we dat niet doen, dan zal het elke week in het parlement botsen, en dat tot de verkiezingen van 2024.”

Francken toonde respect voor PS-voorzitter Paul Magnette. “Hij heeft het aangedurfd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het duurde even voor hij met Bart De Wever wou praten, maar hij heeft het wel gedaan. En zij waren uitgekomen bij een evenwichtig compromis.”