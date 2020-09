De Wever: “Vlaanderen zal de facturen van Vivaldi betalen” jv

27 september 2020

12u54

Bron: belga, VTM Nieuws 22 Regeringsvorming “Vlaanderen zal de facturen van Vivaldi betalen”. Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever in VTM Nieuws. Hij voegde eraan toe dat zijn partij loyaal wil blijven aan het Vlaams regeerakkoord, maar dat het er “politiek niet zo fraai uitziet”.

Liberalen, socialisten, groenen en CD&V leggen dit weekend de laatste hand aan een regeerakkoord. Tot ergernis van N-VA, die zelf vergevorderde gesprekken had gevoerd met de Franstalige socialisten van de PS over de vorming van een crisisregering voor twee jaar. N-VA zette die nota dit weekend online. Een aantal sociale eisen hadden er moeten samengaan met institutionele hervormingen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei in VTM Nieuws dat het vooral voor de Vlaming frustrerend is dat er geen Vlaamse meerderheid in de federale regering zal zijn. Hij noemde die mogelijke regering niet-democratisch. “Misschien wordt nu iemand van de zevende partij in het parlement premier. Ik ken geen enkel ander land, buiten Letland, waar dat ook zo is. De kiesuitslag wordt gewoon op zijn kop gezet.”

De Wever wijt het mislukken van de paars-gele onderhandelingen aan de Open Vld. “Het is een keuze van de liberalen voor deze coalitie.” Volgens De Wever was het paars-gele schip al gezonken toen hij de voorzitter van MR, Georges-Louis Bouchez, de wacht aanzegde. “Magnette wilde al een week ontslag nemen. Ik zat geblokkeerd. Lachaert bleef vasthouden aan Bouchez, niet de meest betrouwbare man aan tafel, zo is toch gebleken.” De N-VA-voorzitter vraagt zich af wat de liberalen en de christendemocraten eigenlijk te winnen hebben bij Vivaldi.

De Wever erkende in de Zevende Dag al dat de eisen van de socialisten ook in die nota duur waren, maar zei dat daar in het Vivaldi-akkoord "nog eens peperdure groene plannen bovenop komen". Hij verwees naar het behoud van de kernuitstap en het voornemen om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te reduceren. Volgens De Wever zal “de Vlaamse spaarder” voor die kost opdraaien.

Het is het feest van de krekel en een ramp voor de mier Bart De Wever

"Hoe je het ook draait of keert of het nu via belasting is of via schulden, het is de Vlaamse spaarder die gaat betalen. Het is het feest van de krekel en een ramp voor de mier".

Volgens hem zullen de liberalen zich verzetten tegen nieuwe belastingen, en zullen de socialisten er daarna op aandringen om dan maar schulden te maken. "De krekel wint altijd", aldus De Wever.

Nieuw kiessysteem

Persoonlijk wil De Wever het kiessysteem wijzigen van een proportioneel systeem nu (waarbij de zetels per kieskring evenredig volgens de uitslag verdeeld worden) naar een meerderheidssysteem (waarbij de winnaar per kieskring alle zetels krijgt). Op die manier zou je naar grote blokvorming partijen. "Dan krijg je in het noorden wellicht een grote partij zal hebben die dominant wordt en in het zuiden ook en dan moeten die twee een finale deal maken die een confederalistische deal zal zijn".

Opvallend: het is nog niet helemaal zeker dat De Wever zich kandidaat zal stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van N-VA. De partijraad heeft onlangs het licht op groen gezet voor die mogelijkheid, maar De Wever heeft nog niet beslist of hij dat effectief zal doen. "Het zou een anticlimax zijn mocht ik het niet doen, maar ik ga in de partij eerst nog alle kringen consulteren om te horen wat onze strategie en onze casting is".