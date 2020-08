Carl Devos: “Nu nieuwe verkiezingen? Ze zullen nog eerder wereldrecord regeringsvorming verbreken”

Regeringsvorming

Onze politiek analist Carl Devos verwacht nog niet meteen nieuwe verkiezingen, ook niet nadat preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) er vanochtend de brui aan hebben gegeven . “Ze zullen verder blijven onderhandelen. Het is niet uitgesloten dat ons eigen wereldrecord regeringsvorming verbroken wordt.” Dat zette de regering-Di Rupo in 2011 al erg scherp op 541 dagen. Vandaag zitten we op dag 446 sinds 26 mei 2019.