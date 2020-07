“Wilmès toont met uitwerken relanceplan weinig vertrouwen in ‘drie koningen’” NLA

03 juli 2020

12u59

Bron: Belga 3 Regeringsvorming Dat premier Sophie Wilmès (MR) nu aankondigt dat ze begint met het uitwerken van een relanceplan, toont voor de sp.a aan dat ze weinig vertrouwen heeft in de slaagkansen van de partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR).

De zogenaamde ‘drie koningen’ proberen nu een meerderheidsregering samen te stellen met een relanceplan. “Eigenlijk zegt de premier zo dat ze niet gelooft in de opdracht van de drie, anders had ze zelf drie weken geleden meteen een relanceplan opgesteld", klinkt het bij de sp.a.

De Vlaamse socialisten hopen verder dat de drie hun ruzie snel bijleggen, “zodat ze eindelijk het gesprek over de inhoud kunnen aangaan waar wij nu al drie weken op wachten”.

Eerder deze week hadden Coens, Lachaert en Bouchez laten weten dat ze dit weekend aan tafel wilden met de N-VA, sp.a en cdH om aan de vorming van een federale regering te werken. Wat die zes partijen met elkaar verbindt, is dat ze geen veto tegen elkaar hebben uitgesproken.

Abortuswet

Vandaag zou er nog een gesprek plaatsvinden met sp.a-voorzitter Conner Rousseau, maar de uitbreiding van de abortuswet doorkruiste die plannen. Bouchez had aangekondigd dat de partijleden van zijn MR vrij konden stemmen, wat bij CD&V-collega Coens zette. Hij verweet Bouchez van woordbreuk, maar die laatste beweert dat er geen afspraak was.

Coens liet vanochtend duidelijk verstaan dat de werkzaamheden van de 'drie koningen' pas hervat kunnen worden als het vertrouwen hersteld is. Vooralsnog is niet bekend wanneer de drie elkaar zullen ontmoeten in de loop van de dag of avond.

CD&V wil dat het abortusdossier bij de regeringsonderhandelingen wordt aangepakt. Tot een stemming over het wetsvoorstel kwam het gisteren overigens niet, nadat CD&V en N-VA amendementen hadden ingediend en daarover het advies van de Raad van State vroegen. Dat lukte met de steun van Vlaams Belang.