Regeringspartijen willen 'EHBO-cursus' voor psychische problemen

Bron: Belga

Een depressieve vrouw. De drie Vlaamse ­regeringspartijen pleiten gezamenlijk voor de algemene ­invoering van EHBO-cursussen voor ­psychische problemen. Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

"Op scholen, in de bedrijven, overal zou de overheid de cursussen rond ­psychische problemen moeten organiseren en daar ook de nodige middelen voor uittrekken", zegt Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA). "Het zou even vanzelfsprekend moeten worden als de EHBO-cursussen."

Eerder hadden ook Zorgnet-Icuro, de Vlaamse koepel van ziekenhuizen en zorginstellingen, en oppositiepartij Groen al gepleit voor de invoering van de eerste hulp bij psychische problemen.

Draagvlak

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil op korte termijn samenzitten met partnerorganisaties om te kijken of er voldoende draagvlak is voor de cursussen. Als dat het geval is, is hij bereid om er nog dit jaar budget voor uit te trekken.