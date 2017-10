Regeringspartijen willen actrices laten getuigen over misbruik CMA

07u39 2 thinkstock Niet alleen voor de sport, maar ook voor andere sectoren moet er een commissie rond grensoverschrijdend gedrag komen in het Vlaams Parlement. Dat voorstel van N-VA, dat er komt na de getuigenissen over seksueel misbruik in de film- en theaterwereld, vindt gehoor bij meerderheidspartijen CD&V en Open Vld.

Concreet zou de commissie over seksuele intimidatie in de sportwereld uitgebreid worden naar de domeinen cultuur, onderwijs, jeugd en welzijn. "Het is hallucinant dat misbruik zo wijdverspreid is, én dat zo veel verhalen zo lang onder de radar zijn kunnen blijven", zegt commissievoorzitster Katrien Schryvers (CD&V). "Dat moeten we in kaart brengen. Daarnaast blijft het voor de slachtoffers moeilijk om ermee naar buiten te komen. We moeten hen ondersteunen en werken aan preventiemaatregelen."



Het is de bedoeling om ervaringsdeskundigen, zoals acteurs en regisseurs, te laten getuigen over grensoverschrijdend gedrag, "al zal dat niet evident zijn", vreest N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.



Of er effectief een taakuitbreiding komt, moet nog beslist worden door het Vlaams Parlement. Tegen volgende week hoopt Diependaele met een concreet voorstel te komen.