Regeringsleiders op EU-top in Brussel spelden wit herdenkingslintje op HR

22 maart 2018

10u54

Bron: ANP 47 De regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen krijgen donderdag op hun top in Brussel een wit lintje opgespeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Londen van respectievelijk twee en een jaar geleden.

In Brussel kwamen op 22 maart 2016 32 mensen om bij twee aanslagen, in de metro en op het vliegveld. Precies een jaar later werden op Westminster Bridge in de Britse hoofdstad vijf mensen doodgereden door een terrorist. Hij stak kort daarna nog een agent dood. "Vandaag herdenken en betreuren we allemaal de slachtoffers van de aanvallen in Brussel en Westminster", liet EU-president Donald Tusk weten.