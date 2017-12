Regerings'partners' N-VA en CD&V bikkelen op sociale media: "Als zij zo laag zakken..." TT

De Wever, Beke en Rutten gaven elkaar op de sociale media flink wat steken onder water vandaag. Kunnen de coalitiepartners N-VA en CD&V nog door één deur? Het is maar de vraag, nu de saga rond staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) onverminderd voortgaat. N-VA-voorzitter Bart De Wever postte vandaag vanuit zijn vakantieadres een foto van een verveelde dromedaris met de zin "Ik heb hier eens rondgevraagd of Theo zou moeten opstappen..." CD&V-voorzitter Wouter Beke postte - al dan niet toevallig - even later op Twitter zijn goede voornemen voor volgend jaar: "When they go low, we go high!"

De Wever is duidelijk niet onder de indruk van de vraag van zijn CD&V-collega Beke, die gisteren aanstuurde op het ontslag van Francken na de onthullingen in de Soedan-kwestie. Francken ligt al een week onder vuur voor de uitwijzing van Soedanezen die in hun thuisland mogelijk werden gefolterd. "Er zijn een aantal dingen gebeurd die toch zelden gezien zijn", zei Beke. Of Francken echt ontslag moest nemen, was voor de CD&V'er "een kwestie van persoonlijke deontologie".

Maar De Wever blijft Francken zoals verwacht steunen. Vanop zijn vakantieverblijf in Marrakech postte De Wever onderstaande foto van een geeuwende dromedaris met daarbij de boodschap "Ik heb hier eens rondgevraagd of Theo zou moeten opstappen..." Even later voegde hij er nog laconiek aan toe "... en de karavaan trekt verder", duidelijk makend dat de storm rond Francken wat hem betreft voorbij is.

CD&V-voorzitter Beke postte amper enkele uren later onderstaand gifje op Twitter, met daarin zijn goede voornemen voor 2018. De boodschap is duidelijk: "When they go low, we go high", vrij te vertalen als "Wanneer zij zo laag zakken, verhogen wij ons niveau."

Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten repliceerde overigens op De Wever op Facebook. "De trots is niet blind voor eigen gebreken, maar de hoogmoed is dat wel", zo klonk het cryptisch.

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo kon het gekibbel op sociale media ondertussen niet meer aanzien. "Een doorsnee vereniging wordt met meer sérieux bestuurd. Ik ben pro sociale media maar niet om regeringscrisis te beslechten."

