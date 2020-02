Regeringen in België buigen zich over klimaatstrategie voor 2050 KVDS HR

19 februari 2020

06u15

Bron: Belga 0 De federale regering en de gewesten buigen zich woensdagmorgen over de Belgische klimaatstrategie voor 2050. De Europese Unie streeft ernaar om tegen dan klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie vraagt aan elke lidstaat om een strategie voor te leggen waarmee dat doel bereikt kan worden.

Het Belgische plan bundelt de strategieën die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen voor hun eigen gewest hebben uitgewerkt. Met bevoegdheden als vervoersinfrastructuur, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, landbouw en grote delen van het energiebeleid hebben de gewesten belangrijke hefbomen inzake klimaatbeleid in handen.

Broeikasgassen

De Vlaamse regering mikt op een reductie van broeikasgassen met 85% tegenover 2005. Wallonië stelt een daling met 95% voorop en Brussel streeft naar een "benadering van de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050". Voor heel het land komt dat neer op een daling met 85 tot 87%.





Die doelstellingen houden geen rekening met de energie-instensieve industrie en de luchtvaart. Die vallen immers onder het ETS, het Europese emissiehandelsysteem. Voor deze sectoren, goed voor 40% van de totale uitstoot, zal de EU gaandeweg steeds minder uitstootrechten toekennen, zodat ook deze sectoren steeds minder broeikasgassen zullen uitstoten.

Voor het federale niveau heeft de administratie een visiedocument opgesteld met mogelijke middelen die ingezet kunnen worden om de gewestelijke plannen te ondersteunen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het aandeel van het spoor in het goederen- en personenvervoer toeneemt of door allerlei fiscale incentives of productnormeringen. De federale overheid zou ook het eigen gebouwenpark klimaatneutraal maken tegen 2040.

Wallonië dreigt geld te mislopen

Volgens De Standaard dreigt Wallonië minder Europees geld te krijgen omdat Vlaanderen de doelstelling klimaatneutraliteit niet haalt. Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zal het zo’n vaart niet lopen. “De Vlaamse klimaatambitie tegen 2050 is een haalbare doelstelling”, zei de minister vanmorgen in De Ochtend op Radio 1.

Wallonië en Brussel mikken in hun plannen op koolstofneutraliteit tegen 2050 door 95 procent minder uitstoot van broeikasgassen. Maar volgens Demir is de Vlaamse ambitie er een op maat van Vlaanderen. “Als we zeggen dat we veel meer gaan doen, dan moet een deel van de Vlamingen verhuizen en moeten we een deel industrie sluiten”, luidt het.

“Vlaamse boycot”

In De Standaard noemt Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen) het onaanvaardbaar dat België door een “Vlaamse boycot” naast een deel van de Europese klimaatsteun grijpt. Volgens het huidige voorstel van meerjarenbegroting krijgen lidstaten die zich niet hebben verbonden tot klimaatneutraliteit tegen 2050, maar de helft van hun geld uit het Europees fonds dat de gevolgen van de klimaattransitie moet verzachten. In plaats van 68 miljoen euro zou België slechts 34 miljoen euro krijgen. Daar dreigt vooral Wallonië de gevolgen van te moeten dragen.

“Minister Demir ondermijnt nu zelfs de middelen die België zouden toekomen omdat ze zelf geen klimaatneutraliteit wil opnemen”, laakt Van der Straeten. “België kan zijn voordeel doen met de klimaattransitie. Maar dan moeten we net meer samenwerken, in plaats van elkaar stokken in de wielen te steken.”

“Niet overdrijven”

“We moeten niet overdrijven”, reageert Demir. “Wallonië kan 95 procent vooropstellen omdat het niet zo dichtbevolkt is en minder industrie telt.” Ze gelooft dat het niet zo’n vaart zal lopen en dat er nog een oplossing kan komen bij Europa. “Ik zou perfect kunnen inschrijven dat ik voor 100 procent reductie ga. Tegen dan zit ik hier toch niet meer. Maar je moet je verantwoordelijkheid nemen en doelstellingen kiezen die realistisch zijn.”

