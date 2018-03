Regering zet Saoedische concessie van Grote Moskee in Brussel nu ook officieel stop rvl

16 maart 2018

12u12

Bron: Belga 0 De regering zet de concessie van Saoedi-Arabië voor het uitbaten van de Grote Moskee in Brussel stop. Dat nieuws raakte eerder al bekend , maar de ministerraad heeft de beslissing nu ook officieel bekrachtigd. De Moskee zal in de toekomst uitgebaat worden door een vzw van de lokale geloofsgemeenschap en door de Moslimexecutieve.

De Grote Moskee in het Jubelpark kwam de voorbije jaren geregeld in het nieuws. In de jaren zestig gaf koning Boudewijn de grond aan het Jubelpark voor 99 jaar in bruikleen aan Saoedi-Arabië.

De onderzoekscommissie naar de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek kwam tot de conclusie dat de salafo-wahabistische stroming die in de Grote Moskee wordt beleden, kan aanzetten tot radicalisering. De commissie deed de aanbeveling om de concessie stop te zetten.

Dat gebeurt nu. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kan het contract met Saoedi-Arabië opgezegd worden zonder dat dit veel moet kosten. Het toekomstige beheer moet ervoor zorgen dat er niet langer salafistische invloeden zijn in de Grote Moskee.