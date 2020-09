Regering Wilmès gaat door tot 1 oktober HLA

10 september 2020

20u09

Bron: Belga 3 Premier Wilmès (MR) zal op 1 oktober het vertrouwen vragen aan de Kamer, in plaats van op 17 september. Dat zijn de voorzitters van de zeven partijen die onderhandelen over een federale regering donderdag overeengekomen, zo wordt bevestigd in onderhandelaarskringen. Het is ook de bedoeling dat de preformateurs aan zet blijven tot 21 september, om tegen dan een consensus te vinden over wie de formateur wordt.

De voorzitters van liberalen, socialisten, groenen en CD&V hielden donderdag een videovergadering. Ze moesten de violen stemmen over het verslag dat preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) vrijdag aan de koning voorleggen, maar ook hoe het zit met de vertrouwensstemming over de regering-Wilmès.

Dat vertrouwen loopt op 17 september af. Probleem is dat tegen dan wellicht de grote knopen niet zullen doorgehakt zijn. Door de coronabesmetting van preformateur Lachaert, kunnen de onderhandelaars immers pas vanaf 18 september fysiek met elkaar rond de tafel gaan zitten.



Het was al duidelijk dat de voorzitters zouden mikken op een korte verlenging van dat vertrouwen. Dat zal dus tot 1 oktober zijn. Het is ook de bedoeling dat kort na 18 september duidelijk moet worden wie de volgende formateur wordt, die de lead neemt in de laatste periode van de onderhandelingen. Daarom is het idee dat de preformateurs nog tot 21 september aan zet zouden blijven. Al is het uiteraard formeel aan de koning om daarover te beslissen. Dat gebeurt vrijdag tijdens een telefonische audiëntie.

