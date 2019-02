Regering wil meerderjarige IS-strijders internationaal berechten Rob Van herck HA

21 februari 2019

09u45

Bron: VTM NIEUWS 0 Meerderjarige IS-strijders moeten berecht worden door internationale justitie. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad zonet beslist. In afwachting van hun proces moeten de extremisten wel worden vastgehouden in detentiekampen in de regio zelf.

De discussie rond de IS-strijders laait de afgelopen dagen hoog op. Wat moet er gebeuren met de Europeanen die naar Syrië trokken en daar gruweldaden hebben verricht? Om een antwoord te bieden op die vraag kwam de Nationale Veiligheidsraad, waar de regeringstop en leden van onze veiligheidsdiensten in zetelen, vanochtend samen.

Over twee punten raakten ze het eens: meerderjarige strijders moeten internationaal berecht worden, in samenwerking met andere Europese landen. In afwachting van hun proces moeten ze vastgehouden worden in het Midden-Oosten.



De beslissing van de Veiligheidsraad biedt echter nog geen zekerheid over het thema. België zal nu samen met de andere Europese landen moeten bekijken of en hoe zo’n internationale justitie tot stand kan komen.