Regering wil beslissing over afschaffing zomer-en wintertijd uitstellen tot 2021 SPS

26 oktober 2018

09u24

Bron: VRT 0 België wil de beslissing om zomer- en wintertijd af te schaffen uitstellen. Het volgt daarmee het voorstel van Oostenrijk om nog even te wachten, meldt VRT Nieuws. Het lijkt dus voorbarig te stellen dat we dit weekend voor de laatste keer de klok een uur terug draaien.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had voorgesteld om in oktober volgend jaar een einde te maken met zomer- en wintertijd in Europa, maar sommige lidstaten vinden dat te snel. Volgens hen is er meer tijd nodig voor bijkomend onderzoek naar welke tijd nu het beste is. Oostenrijk, momenteel EU-voorzitter, heeft daarom een compromisvoorstel rondgestuurd waarin het afschaffen van zomer- en wintertijd met 2,5 jaar wordt uitgesteld. In oktober 2021 zou de klok dan voor het laatst gezamenlijk op wintertijd worden gezet. Landen die zomertijd willen, verzetten dan in maart 2022 voor het laatst hun klokken.

Ons land steunt nu dat voorstel. Premier Michel beloofde eerder een raadpleging en overleg met de buurlanden over de kwestie. Maandag is er een Europese ministerraad over de materie en straks zit de Vlaamse regering erover samen.

Lees ook: Iedereen wil winter- en zomertijd afschaffen, maar hoe zou dat er nu juist uitzien?

Bekijk ook: