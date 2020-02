Regering vraagt opheffing dwangsommen in zaak rond terugkeer kinderen IS-strijders LH

06 februari 2020

16u23

Bron: Belga 7 De regering gaat voor het einde van de week de rechter vragen vast te stellen dat de Belgische overheid niet in staat is de maatregelen uit te voeren om de tien kinderen van IS-strijders te laten terugkeren en de opgelegde dwangsommen op te heffen. De beslagrechter zal eveneens worden gevraagd een einde te maken aan de invorderingsprocedure. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) vandaag in de Kamer verklaard.

De advocaten van de kinderen van IS-moeders zijn gisteren begonnen met een deurwaarder te sturen naar de kabinetten van Justitie en Buitenlandse Zaken. Ze willen de overheid op die manier dwingen de kinderen, die samen met hun moeders in het Syrische kamp Al-Hol zitten, naar ons land te repatriëren.

De drastische demarche volgt op de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter. Die besliste dat de tien kinderen consulaire bijstand en identiteits-, administratieve of reisdocumenten moesten krijgen, opdat ze onder begeleiding naar België konden reizen. De rechtbank gaf de regering zes weken de tijd om het vonnis uit te voeren, zo niet moest de staat 5.000 euro dwangsom betalen per kind en per dag vertraging. De dwangsommen bedragen intussen meer dan 500.000 euro.

In de Kamer kreeg minister Goffin vragen voorgeschoteld van Peter De Roover (N-VA), Barbara Pas (Vlaams Belang) en Samuel Cogolati (Ecolo). De minister, net terug van een vierdaags bezoek aan de regio, benadrukte dat het consulaire luik voor de repatriëring klaar is. “De documenten zijn klaar en beschikbaar. Ze liggen in Erbil”, aldus Goffin.

Drie obstakels

Hij wees wel op drie obstakels die de repatriëring van de jonge kinderen in de weg staan: de Syrische Koerden weigeren de ouders te scheiden van de kinderen, de moeders weigeren te worden gescheiden van hun kinderen en Syrië is een oorlogsgebied, “wat het niet zo eenvoudig maakt het gebied te betreden, aan de deur te gaan aankloppen en met de kinderen te vertrekken”.

De regering heeft overigens beroep aangetekend tegen het vonnis van de kortgedingrechter. De hoorzittingen daarvoor staan op 26 februari geprogrammeerd. Voor het einde van de week zal de overheid bij de beslagrechter een verzoek indienen om een einde te maken aan de invorderingsprocedure. Bovendien zal de overheid de rechter vragen vast te stellen dat de Belgische staat zich in de onmogelijkheid bevindt de maatregelen uit te voeren en de opgelegde dwangsommen op te heffen, aldus minister Goffin.

