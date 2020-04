Regering voorziet bonus van 1.450 euro voor dokters en verplegers IB

03 april 2020

04u12

Bron: Belga 35 Dokters, verplegers, apothekers en alle andere zorgverstrekkers in de ziekenhuizen krijgen een ­Covid-19-bonus van 1.450 euro. Dat is een van de maatregelen waarover de regering-Wilmès een akkoord heeft in de strijd tegen het coronavirus en de impact daarvan, zo schrijft De Tijd.

De regering rekent op 10.000 aanvragen, wat de kostprijs op 14,5 miljoen euro brengt. Daar bovenop wordt voorzien in een verlaging van de persoonlijke RSZ-bijdragen. Dat meldt De Tijd vandaag.

Om te vermijden dat de coronacrisis een economische kaalslag wordt, heeft de regeringstop gisterenavond nog een batterij aan maatregelen uitgewerkt. De regering wil vooral mensen die aan de slag zijn of gaan een stimulans geven.

Financiële stimuli

Een eerste reeks voorstellen komt neer op financiële stimuli voor wie aan de slag is en blijft. Het gaat om de zogenaamde coronabonus, die minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) al voorstelde. Die moet bedrijven toelaten werknemers een premie van 1.000 euro te geven, zonder dat ze daar fiscale of sociale bijdragen op moeten betalen. Het kost de schatkist niets, want het gaat om een bijkomende verloning naar aanleiding van de Covid-19-pandemie.

Het gaat om voorstellen van de tien partijen die de regering-Wilmès met volmachten hebben gesteund. Het pakket wordt zaterdag nog voorgelegd aan de vergadering tussen de regeringstop en de partijvoorzitters. Het komt boven op de ­bazooka van 50 miljard euro, waarmee De Croo al uitpakte.