Regering verzet zich tegen inbeslagnames in zaak rond terugkeer van kinderen IS-strijders

05 februari 2020

22u39

Bron: Belga 1 België tekent verzet aan tegen de mogelijke inbeslagnames op de kabinetten van Buitenlandse Zaken en Justitie. Dat bericht De Morgen, die minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) citeert.

Een gerechtsdeurwaarder kwam vandaag langs op de kabinetten van Buitenlandse Zaken en Justitie omdat België weigert dwangsommen te betalen in de zaak rond de terugkeer van tien kinderen van IS-strijders uit het Syrische Al-Hol.

Dwangsommen

De drastische demarche volgt op de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter. Die besliste dat de tien kinderen consulaire bijstand en identiteits-, administratieve of reisdocumenten moesten krijgen, opdat ze onder begeleiding naar België konden reizen.



De rechtbank gaf de regering zes weken de tijd om het vonnis uit te voeren. Zo niet, moest de staat 5.000 euro dwangsom betalen per kind en per dag vertraging. Die periode is intussen voorbij. De dwangsommen zijn ondertussen opgelopen tot 503.000 euro. Omdat de regering ze tot op vandaag niet betaalt, gaan de advocaten nu over tot bewarend beslag.

Beroep ingediend

België stelt alles in het werk om inbeslagnames op de kabinetten te voorkomen, zo schrijft De Morgen. “Er is beroep ingediend bij de beslagrechter om de dwangsommen te vernietigen, te schorsen of te verminderen”, verklaart Goffin in een interview met de krant.

"De rechtbank vroeg aan de Belgische staat om de terugkeer van kinderen mogelijk te maken. De documenten die de terugkeer van deze kinderen mogelijk maken zijn beschikbaar, de verschillende diensten hebben daarvoor het nodige gedaan. Tot op vandaag konden de documenten niet bezorgd worden aan de bestemmelingen, van wie ik in herinnering breng dat ze zich in Noord-Syrië bevinden, in een oorlogsland”, antwoordde Goffin op de vraag hoe hij dan inbeslagnames wil vermijden.

“Bovendien weigeren de Syrische Koerden, die de kampen bewaken, nog altijd om de kinderen van de moeders te scheiden, in tegenstelling tot wat de Belgische regering heeft beslist eind 2017", voegde hij eraan toe.