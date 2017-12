Regering verplicht sterilisatie van katten: "Enkel zo kunnen duizenden levens preventief gered worden" SVM

Bron: Eigen berichtgeving 848 Thinkstock Alle katten geboren na 1 september 2014 moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden. Eigenaars krijgen tot 1 januari 2020 om aan de verscherpte regels over de sterilisatie van katten te voldoen. Dat besliste de Vlaamse regering tijdens de afgelopen superministerraad op voorstel van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

De gewijzigde regels bepalen onder meer dat nieuwgeboren katjes gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor de leeftijd van 5 maanden, of voor verhandeling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kweker.

Wie in de toekomst katten wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker moeten aanvragen. Voorts moeten steden en gemeenten een kattenplan opstellen om het zwerfkattenprobleem aan te pakken.

"We willen vat krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf", dixit Weyts. "Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel dieren eindigen op de straat of in het asiel." De huidige regels bepalen op dit vlak dat iedereen die een kat verkoopt of weggeeft het dier eerst moet laten steriliseren of castreren.



Vandenbosch: "Ethisch meest verantwoorde manier"

"Het hardnekkige fenomeen van de 'wegwerpkatten' wordt hierdoor op de ethisch meest verantwoorde manier opgelost", juicht GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Mijn organisatie is de Vlaamse regering dan ook erkentelijk. Verplichte sterilisatie is noodzakelijk om duizenden ongewenste kattenlevens preventief te redden."

"Asielen worden overspoeld met ongewenste kittens waar niemand blijf mee weet. Er worden veel minder katten geadopteerd dan er binnenkomen, met als gevolg dat een groot deel noodgedwongen een spuitje krijgt. Dat gebeurt ook omwille van het hoge besmettingsrisico: de kittens zijn zeer kwetsbaar en gevoelig voor besmettelijke virusziekten, die zich zeer snel verspreiden.

"Kraan eindelijk dichtgedraaid"

"Door de verplichte sterilisatie wordt het probleem van de voortdurende stroom zwerfkatten bij de wortel aangepakt. Katten kweken namelijk als konijnen. De kraan wordt nu eindelijk dichtgedraaid."

De Vlaamse regering legt bovendien de steden en gemeenten die kampen met een overpopulatie op om een sterilisatiebeleid te voeren. "Hier hebben ook alle dierenasielen en terreinwerkers jarenlang voor geijverd. Kattensterilisatie wordt een dierenzorg- en burgerplicht in Vlaanderen, en dat is bijzonder goed nieuws voor het welzijn en de gezondheid van de katten in Vlaanderen", besluit Vandenbosch.