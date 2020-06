Regering verlengt vouchersysteem voor organisatoren van evenementen AW

07 juni 2020

15u26

Bron: Belga 0 De organisatoren van evenementen die wegens de coronacrisis zijn afgelast, krijgen drie maanden langer de mogelijkheid om tickethouders een voucher toe te kennen in plaats van hen hun ticket terug te betalen. Dat heeft de federale ministerraad beslist.

De maatregel is bedoeld om financiële problemen bij organisatoren zoveel als mogelijk te vermijden en werd voor het eerst genomen op 19 maart. Normaal gezien had hij over twee weken moeten aflopen, maar hij is nu dus verlengd.



"De moeilijkheden op het vlak van liquiditeiten zullen zich zeker nog langer laten voelen voor organisatoren van evenementen", legt minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) uit. "Los van de annuleringen van reeds gedane boekingen, worden ze ook geconfronteerd met de quasi-onmogelijkheid om nieuwe boekingen voor de toekomst te realiseren, zolang hen geen duidelijker perspectief wordt geboden.”