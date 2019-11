Regering verhoogt bijdragevoet pensioenfonds lokale besturen: pensioenlast wordt “onhoudbaar” AW

22 november 2019

21u08

Bron: Belga 0 De federale regering heeft de basisbijdragevoet verhoogd voor de besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen. Vanaf 2022 zal die basisvoet 43 procent bedragen in plaats van de voorziene 41,5 procent.

Sinds 2016 is de basispensioenbijdrage voor alle lokale besturen gelijk aan 41,5 procent. Op basis van een advies van het bevoegde beheerscomité binnen de Federale Pensioendienst legt de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) de basispensioenbijdrage vast voor de komende drie jaar. Dat beheerscomité had voorgesteld voor 2022 een hogere bijdragevoet toe te passen. Volgens Bacquelaine laat de financiële toestand van het fonds niet toe de bijdrage op 41,5 procent te behouden.

Voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) toont dit nog maar eens aan dat de pensioenlast voor de lokale besturen "onhoudbaar" wordt. "De pensioenfactuur voor de lokale besturen loopt enorm op. Niet alleen gaan er meer mensen op pensioen. Ze leven ook langer", zo zegt woordvoerster Nathalie Debast. "Dit hypothekeert onze andere dienstverlening. Het is onhoudbaar."

De lokale besturen zijn de enige overheid waar de schatkist niet tussenkomst voor de betaling van de pensioenen voor statutaire ambtenaren. In 2012 bedroeg de pensioenlast voor de Vlaamse lokale besturen 718,8 miljoen euro. In 2017 was dat opgelopen tot 954,5 miljoen euro. "Tegen 2024 komt daar nog eens 310 miljoen euro bij", aldus Debast.

De Vlaamse regering is wel van plan een stuk daarvan op zich te nemen. Hoeveel dat is, is nog niet duidelijk. "Maar dat zal maar een fractie zijn. Het lost de problemen niet op", klinkt het bij de VVSG.