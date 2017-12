Regering twijfelt zelf aan pensioen met punten



Dieter Dujardin en Astrid Roelandt

05u00 0 Wouter Van Vooren De pensioenbetoging ging van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid De partijen van de regering-Michel twijfelen aan de precieze invulling van het pensioen met punten, waartegen de vakbonden gisteren betoogden. Vooral Open Vld is beducht voor de koppeling van het pensioenbedrag aan de economische toestand.

25.000 vakbondslui trokken gisteren door Brussel tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel. Eén van de geviseerde maatregelen is de invoering van een pensioen met punten, waar minister Bacquelaine (MR) momenteel nog volop aan werkt. “Een loterij”, noemen de bonden het, omdat de toekomstige waarde van een punt - volgens het concept dat de pensioencommissie-Vandenbroucke uitwerkte - zal afhangen van de economische situatie.

En opvallend: hoewel de regering flink van leer trekt tegen de bonden, heerst er ook binnen de meerderheid twijfel over de te volgen koers. “Er zijn veel bezorgdheden. Dat je pas op het einde van je carrière zou weten hoeveel je krijgt, is niet evident”, aldus CD&V-vicepremier Kris Peeters. “Het plan-Vandenbroucke is niet volmaakt. Wij vinden dat je de hoogte van je pensioen zelf in de hand moet kunnen houden door te werken”, zegt Vincent Van Quickenborne van Open Vld.

N-VA pleit ervoor om met een vork te werken, CD&V wil garanties dat de waarde van een punt niet kan dalen.

De woordvoerder van pensioenminister Bacquelaine (MR) reageert dat het effectief de bedoeling is dat de waarde van een punt alleen zal kunnen stijgen als het goed gaat en niet dalen als het minder gaat. Tegen de lente van 2018 komt de minister met een voorstel. De koudwatervrees bij de coalitiepartners doet echter de vraag rijzen of het puntenpensioen nog voor de verkiezingen kan worden afgeklopt.