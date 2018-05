Regering trekt een aantal uitkeringen op: meer geld voor leeflonen en personen met handicap Redactie

25 mei 2018

18u35

Bron: Belga 7 De ministerraad heeft een aantal uitkeringen verhoogd. Personen met een handicap die kinderen ten laste hebben, zullen per maand veertig euro extra aan inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen. Ook het leefloon wordt voor gezinshoofden met 40 euro per maand opgetrokken.

Voor de maatregel rond personen met een handicap is volgens staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) 14,8 miljoen euro uitgetrokken. Minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme maakt 15 miljoen euro vrij voor de verhoging van het leefloon.

De ministerraad heeft ook een voorstel goedgekeurd van minister Ducarme en minister van Sociale Zaken Maggie De Block dat zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd vrijstelt van bijdragen voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat. Dit voorrecht was tot nu toe voorbehouden aan zelfstandigen die vervroegd met pensioen gingen of die hun activiteiten stopzetten in de loop van het kwartaal waarin ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikten en vormde dus een drempel om de loopbaan te verlengen.