Regering stuurt NAVO “weinig ambitieus” nationaal plan LH

27 december 2018

20u30

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel heeft van de ministerraad de toestemming gekregen de NAVO een brief te sturen met de inspanningen die België zal leveren om zijn engagementen op vlak van defensie na te leven. Aangezien de regering in lopende zaken is, is dat nationaal plan echter weinig ambitieus, vernam Belga uit een regeringsbron.

Alle lidstaten van de verdragsorganisatie gingen in mei 2017 in Brussel het engagement aan om elk jaar een nationaal plan over te maken. In dat plan verduidelijkt elk land hoe het de engagementen op vlak van defensie-investeringen wil naleven. Zo moeten de defensie-uitgaven tegen 2024 worden opgetrokken tot 2 procent van het bbp.

Nu de regering in lopende zaken is sinds het ontslag van Michel II op 18 december, is de brief van de premier aan de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg "minder ambitieus" dan bij een regering in normale werking, erkende een geïnformeerde bron aan Belga. De brief is dus niet echt het ‘strategic level report’ dat de verdragsorganisatie verwacht van haar leden.

34 nieuwe straaljagers

Volgens een persbericht van de regering stelt de brief dat de regering-Michel I erin is geslaagd een aantal investeringen te concretiseren. Een voorbeeld is de aankoop van 34 nieuwe straaljagers (F-35's van de Amerikaanse producent Lockheed Martin). Ook vermeldt de brief onder meer de vervanging van de gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent door 382 Griffon- en 60 Jaguar-pantservoertuigen in een partnerschap met Frankrijk, twee dronesystemen en een samenwerking met Nederland voor nieuwe fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen.

