Regering stelt sluiting zeven asielcentra uit

24 september 2018

04u43

Bron: Belga 0 De federale regering heeft beslist om de sluiting van zeven asielcentra uit te stellen tot 30 juni volgend jaar. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad maandag.

De nood­opvangcentra van Helchteren, Scherpenheuvel en Westakker zouden op 30 september de deuren sluiten, die van Doornik, Namen, Sainte-Ode en Aarlen op 30 december.

"Maar omdat de instroom van asielzoekers sinds de zomer weer gevoelig is ­gestegen, is beslist om het afbouwplan enkele maanden uit te stellen", klinkt het bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "Maar het is niet de bedoeling dat we daar transmigranten gaan onderbrengen."