Regering stelt beursgang Belfius uit, ook gevolgen voor Arco-deal rvl

10 september 2018

16u29

Bron: Belga 0 De federale regering stelt de beursgang van Belfius uit. De tijd is nog niet rijp, zegt premier Charles Michel. Het kernkabinet boog zich vanmiddag over die beursgang. De beslissing om de beursgang uit te stellen, heeft ook gevolgen voor de Arco-deal.

De regering-Michel heeft "als goede huisvader" beslist de beursgang van de staatsbank Belfius uit te stellen. Volgens premier Charles Michel is de tijd nog niet rijp en zijn de voorwaarden nog niet bevredigend om de operatie door te voeren.

"Het uitstel van de beursgang is weloverwogen en gebeurt in overleg met de Federale Participatiemaatschappij (FPIM). De regering zal de situatie regelmatig opnieuw evalueren, in overleg met het management van Belfius en FPIM", zegt premier Michel. "Zoals ik eerder heb aangegeven, verandert de beurswaarde van de participaties van de Staat dagelijks", gaat de eerste minister voort. Zo zijn de aandelen van de Europese banken (volgens de Eurostoxx Bank index) sinds het begin van het jaar met 12 procent gedaald. De Belgische bankaandelen daalden gemiddeld met 15 procent.

Als oorzaak voor die daling wijst de premier naar de aanhoudend lage rentetarieven van de ECB en naar bepaalde volatiliteitsfactoren zoals de handelsspanningen met de Verenigde Staten, de Brexit, de politieke situatie in Italië en de devaluatie van de Turkse lira. Een recente raming gaf aan dat Belfius op 5 tot 7 miljard euro wordt geraamd, terwijl dat enkele maanden geleden nog 6 tot 8 miljard euro was. Dat is wel nog altijd meer dan de 4 miljard euro die indertijd is betaald voor Belfius.

Klap voor CD&V

De regeringsbeslissing is (opnieuw) een klap voor CD&V, want het uitstel betekent dat de vergoeding van de Arco-coöperanten er nog een tijdje niet komt. Beide dossiers waren gekoppeld. Volgens het akkoord dat de regering deze zomer sloot, zou de regering tot 30 procent van de aandelen die ze in handen heeft, naar de beurs brengen. Voor de vergoeding van de Arco-spaarders zou een enveloppe van 600 miljoen euro worden voorzien waarmee tot 40 procent van de oorspronkelijke inleg wordt vergoed. Dat fonds wordt gestijfd door bijdragen van Belfius, beweging.net en de staat, aangevuld met 400 miljoen euro die Belfius als dividend zal uitkeren net voor de beursgang.

De raad van bestuur koppelde vorige week nog voorwaarden aan de beursgang. Hij wil dat Europa eerst wordt geconsulteerd over de vergoeding van de Arco-coöperanten. In De Zevende Dag erkende CD&V-vicepremier Kris Peeters zondag dat indien de beursgang van Belfius niet voor meteen is, er ook vertraging op de Arco-deal zal zitten.