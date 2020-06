Regering start opdracht voor milieueffectenrapport om Doel 1 en 2 langer te gebruiken HR

20 juni 2020

16u02

Bron: Belga 3 Binnenland De ministerraad start de overheidsopdracht voor een milieueffectenrapport voor de levensduurverlenging van kernreactoren Doel 1 en 2. Dat gebeurt op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Zo'n milieubeoordeling is nodig omdat het Grondwettelijk Hof eerder dit jaar de levensduurverlenging van de centrale vernietigde, onder meer omdat een milieueffectenrapport ontbrak.

De twee kerncentrales hadden eerst in 2015 dicht gemoeten, maar omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang kwam, werd toen beslist om hun levensduur met tien jaar te verlengen.



Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de wet die de verlenging regelde aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze kloegen aan dat verlenging niet is voorafgegaan door een milieueffectrapportering en inspraakprocedure.

De milieuorganisaties kregen in maart 2020 gelijk van het Grondwettelijk Hof. De bestaande wet werd vernietigd, maar de gevolgen van de wet bleven wel gehandhaafd tot eind 2022. Tegen dan moet er een nieuwe wet zijn, voorafgegaan door een milieueffectenrapport en een grensoverschrijdende inspraakprocedure.

