Regering pakt prijsverschil goedkope sigaretten en merkproducten aan 20u13

Bron: Belga 0 Photo News "We willen het aantal rokers in 2018 onder de 17 procent brengen en de verhoging van de minimumaccijnzen kan daarbij helpen", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De federale regering pakt het prijsverschil tussen goedkope sigaretten en merkproducten verder aan. Dat is een gevolg van de verhoging van de accijnzen op tabak, waarvoor ze de concrete invulling voor 2018 en 2019 heeft goedgekeurd.

"We willen het aantal rokers in 2018 onder de 17 procent brengen en de verhoging van de minimumaccijnzen kan daarbij helpen", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

"Hierdoor stijgen de prijzen van de goedkoopste producten het sterkst en maken we het prijsverschil met merkproducten kleiner. Dat is belangrijk bij een dermate schadelijk product als tabak: de bedoeling is om álle tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken, niet enkel de grote merken."