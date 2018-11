Regering niet van plan brandstofprijzen aan te passen, E19 opnieuw vrijgemaakt U tankt vooral de overheidskas vol: diesel kost al 43 jaar zowat hetzelfde, maar accijnzen blijven stijgen TT PHG

20 november 2018

00u00

De federale regering heeft geen plannen om iets te veranderen aan de accijnzen van diesel en benzine in ons land, hoe veel er ook geprotesteerd wordt. Dat zegt de woordvoerder van premier Charles Michel (MR) in de kranten van Sudpresse. In het zuiden van het land was de E19 de hele ochtend geblokkeerd na een woelige nacht. In Saint-Ghislain blokkeren actievoerders nog steeds de bevoorrading van brandstof.

“Sinds 2014 is het onze bedoeling om de dieselprijs te verhogen om zo veel mogelijk van dat type voertuigen uit het Belgische wagenpark te krijgen”, klinkt het op het kabinet van de premier. “En dat werkt. Uit cijfers van augustus blijkt dat het aantal benzinewagens met 8 procent is toegenomen, terwijl het aantal dieselwagens met 4,4 procent daalde. Het aantal hybride voertuigen (benzine en elektriciteit) steeg met 39 procent, het aantal elektrische voertuigen met 41 procent.”

Volgens de woordvoerder van premier Michel “heeft de doelstelling het aantal vervuilende auto’s te verminderen dus effect”. Hij wijst er nog op dat de regering al verschillende maatregelen heeft genomen om de koopkracht van de burgers te verhogen. “We voeren dus een coherent beleid en een toegeving van onze kant is niet aan de orde.”

Cliquetsysteem

Diesel is de jongste maanden razendsnel in prijs gestegen: een liter kost vandaag 1,611 euro, tegenover 'slechts' 1,432 euro voor benzine. In 2016 kostte een liter diesel 1,187 euro. Maar toen heeft de regering het 'cliquetsysteem' versneld ingevoerd. Dat gaat zo: als de dieselprijs daalt, wordt de helft van die daling omgezet in een accijnsverhoging. In de eerste helft van het jaar kwam het cliquetsysteem acht keer in actie, met acht prijsverhogingen tot gevolg.

Het cliquetsysteem wordt sinds juli niet meer toegepast omdat het plafond van de verhogingen is bereikt. Toch bleef de dieselprijs stijgen, omdat ook de ruwe olie duurder werd. In oktober haalde de dieselprijs een recordniveau van 1,63 euro per liter. Daarna volgde een lichte daling doordat de olie goedkoper werd. Maar op 1 januari wordt een nieuwe indexering van de accijnzen op brandstof verwacht.

Voor Vadertje Staat blijft de dieselrijder dus een belangrijke bron van inkomsten. Alleen al de accijnsverhogingen voor diesel brengen de schatkist 600 miljoen euro per jaar extra op. "Tanken is nochtans sinds 1975 niet duurder geworden, als men rekening houdt met de reële prijzen", zegt Jean-Benoît Schrans van de Belgische Petroleum Federatie. "De productprijs is bijna niet gestegen als men de inflatie buiten beschouwing laat." Een liter diesel zonder accijnzen kostte in 1975 0,137 euro, terwijl dat vorig jaar 0,159 euro was - een stijging met slechts 16 procent. De accijnzen zijn daarentegen met 68 procent gestegen.

Waalse blokkades: E19 geblokkeerd

De hoge prijzen leiden niet alleen in Frankrijk tot protest, maar ook in Wallonië. De E19 was na een woelige nacht in Feluy een hele ochtend geblokkeerd over een lengte van 10 kilometer. Volgens Touring was de snelweg sinds gisterenavond 22 uur afgesloten. Pas rond 10.45 uur werd de snelweg weer vrijgemaakt. RTBF meldt dat de blokkade het werk is van manifestanten die banden hebben met de ‘gele hesjes’ uit Frankrijk.

De gouverneur van Henegouwen Tommy Leclercq had vanochtend een provinciale crisisprocedure opgestart tegen de manifestanten op de E19. “De bedoeling is om de situatie rond de blokkade van de autosnelweg door de manifestanten met gele hesjes (“gilets jaunes”) te analyseren en om maatregelen op poten te zetten om de blokkade op te heffen”, aldus een woordvoerder van de provincie Henegouwen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werd op de hoogte gesteld van de situatie, klinkt het nog. De weg werd vrijgemaakt in beide richtingen ter hoogte van Feluy/Seneffe na de tussenkomst van de ordediensten. De politie liet rond 10.40 uur weten dat de opruiming aan de gang was en de baan er elk moment kon worden vrijgegeven.

Gisteren vatte een vrachtwagen vuur in de buurt van de blokkade, en werden bomen neergehaald om doorgangen te blokkeren. In de buurt van de Franse grens, op de N54 ter hoogte van het rondpunt van Erquelinnes, hebben manifestanten eveneens de weg geblokkeerd. De politie noemt de situatie daar gevaarlijk.

Volgens RTBF waren niet alle manifestanten opgezet met de agressieve aanpak van bepaalde aanwezigen, en heeft een deel van de organisatie van de protesten zich van de actie gedistantieerd.

Luikse petroleumhavens niet langer geblokkeerd

Gisteren werd de raffinaderij van Total Petrochemical in Feluy - één van de grootste in Europa - al voor de vierde dag op rij geblokkeerd. Na een bewogen dag gisteren is de kalmte wel teruggekeerd bij het brandstofdepot Hainaut Tanking Tertre (Saint-Ghislain). De manifestanten blokkeren echter nog steeds de bevoorrading. Volgens de lokale politie zijn nog enkele ‘gele hesjes’ aanwezig. Het rommelt er voorlopig echter niet. Gisteren liep de situatie er uit de hand nadat de manifestanten paletten in brand staken. De brandweer moest tussenbeide komen en de politie zette een waterkanon in.

De petroleumhavens van Sclessin en Wandre (beide in Luik) zijn daarentegen niet langer geblokkeerd door gele hesjes. Dat zegt de Luikse politie. Actievoerders blokkeerden vier dagen lang de petroleumhavens van Wandre en Sclessin, maar ook de ingang van de depots van Total en Avia. Nadat ze al verschillende keren gemaand waren te vertrekken na tussenkomst van een deurwaarder, voegden ze vanochtenduiteindelijk de daad bij het woord. “Op de sites staat geen enkele stakingspost meer”, zegt de Luikse politie.

Bevoorrading niet in gevaar

De bevoorrading van brandstof komt voorlopig niet in gevaar, zegt brandstofkoepel Brafco, maar het is "niet prettig" voor lokale handelaars. "Bepaalde stations staan misschien droog, maar we hebben onze logistiek aangepast", zegt Total. "Dat kan soms wat tijd in beslag nemen om te leveren. Mensen moeten zich geen zorgen maken in ons netwerk, er zal bevoorrading zijn.”