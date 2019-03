Regering neemt 250 extra maatregelen in geval van no-deal-brexit Rob Van herck

28 maart 2019

13u44

Bron: VTM Nieuws 0 De regering is vanmorgen bijeen gekomen om zeker te zijn dat België klaar is voor alle brexitscenario’s. Premier Charles Michel kondigde op een persconferentie aan dat ze “250 extra maatregelen zullen nemen” op vlak van financiën, voedselveiligheid, medicijnen en douane.

De douane zal onder meer extra douaniers aannemen en het brexitcallcenter zal actief blijven. In het geval van een harde brexit zullen bedrijven die een overtreding begaan, tijdens de eerste twee maanden na de no-deal-brexit, geen boete krijgen.

Het Federaal Voedselagentschap voegde eraan toe dat ze de controles op import zullen blijven uitvoeren en nauw zullen samenwerken met andere diensten. De medische sector heeft ook de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er geen tekort aan bepaalde medicijnen zal zijn in ons land.



De financiële stabiliteit is volgens de Nationale Bank onder controle. Er wordt samengewerkt met grote en kleine banken in het Verenigd Koninkrijk zodat de overgang voor hen gemakkelijk verloopt.

En cas de #nodeal, #begov a préparé 250 mesures afin de permettre aux citoyens et aux entreprises de faire face aux conséquences du #Brexit en Belgique.



🖥️Portail: https://t.co/RsjhqTHx0Y

🗃️Slides: https://t.co/UfdYfhbD5h

🎥Vidéo: https://t.co/PoAndiVYto Charles Michel(@ CharlesMichel) link