Regering moet op zoek naar 2,6 miljard euro DDW

11 juli 2018

19u47 68 De regering-Michel moet op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting op koers te houden. Dat blijkt uit het rapport van de experten van het monitoringcomité, dat zopas is vrijgegeven. Het rapport vormt de basis van de begrotingsbesprekingen die vrijdag al van start gaan.

Volgens de experten kampt België in 2019 nog altijd met een tekort van 5,8 miljard euro, terwijl het de bedoeling was om volgend jaar op ongeveer 3,2 miljard te landen. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort zelfs op tot 6,6 miljard in 2020.

Het geeft veel te denken over de belofte van de regering-Michel om in 2020 aan te knopen met een budgettair evenwicht. Ook dat lijkt onhaalbaar zonder bijkomende, harde ingrepen.

De ontsporing heeft volgens begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) te maken met indexering, een verhoging van de pensioenuitgaven, de taxshift en een verhoging van de toewijzing van belastinginkomsten aan de deelstaten.