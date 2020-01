Regering moet IS-kinderen halen, of vanaf vandaag 50.000 euro per dag betalen Redactie

27 januari 2020

00u00

Bron: De Morgen 19 50.000 euro per dag. Zoveel moet België betalen aan de families van enkele Belgische IS-leden als het niets doet om hun kinderen uit de kampen in Syrië naar hier te laten komen. De rechtbank gaf België zes weken, en die zijn nu voorbij.

De termijn waarbinnen ons land aan tien kinderen de nodige documenten en bijstand moest leveren om hen "in staat te stellen om onder begeleiding naar België te reizen", is verstreken. Mohamed Ozdemir en Abderrahim Lahlali, de advocaten van de families, zeggen vandaag in 'De Morgen' dat hun cliënten nog niet werden geholpen en stellen de staat in gebreke.

Juridisch gezien moet ons land nu 50.000 euro dwangsom per dag betalen aan de families wanneer ze niet genoeg actie onderneemt. "België stelt alles in het werk om de reisdocumenten te kunnen bezorgen", zegt de woordvoerder van premier Sophie Wilmès (MR). "Alle diplomatieke contacten worden geactiveerd om missies te organiseren in het belang van de kinderen."

Concrete plannen voor een missie naar Al-Hol lijken er nog niet. Feit blijft dat de bewakers van Al-Hol én de moeders zelf de kinderen niet zonder hun moeders willen laten gaan. "Maar wat is moeilijker om uit te leggen aan de bevolking: dat de moeders meekomen of dat we tienduizenden euro's betalen aan de families van die moeders?", aldus een regeringsbron.