Regering moet binnenkort beslissen of België nog F-16's inzet tegen Islamitische Staat SVM

29 april 2020

18u23

Bron: Belga 4 De Verenigde Staten hebben vorige week nog eens aan ons land gevraagd om opnieuw F-16's in te zetten in de strijd tegen Islamitische Staat. De regering zal zich hier binnenkort over uitspreken. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin (MR) vandaag gezegd in de Kamercommissie Defensie. Ook het parlement zal bij het beslissingsproces betrokken worden.

Ons land kreeg op 23 mei van vorig jaar een eerste formeel verzoek van de VS om de bijdrage in de strijd tegen IS op te drijven. Op 5 december en 24 april van dit jaar volgde nog eens een brief van het United States Central Command.

België zou eind dit jaar vier F-16's kunnen sturen voor een jaar, waarschijnlijk voor een mix van zowel steun- als verkenningsopdrachten. "Dit dossier zal binnenkort voorgelegd worden aan de regering en het is nog te vroeg om in te schatten hoe er gereageerd zal worden”, aldus Goffin. “Gezien de huidige politieke situatie zal het parlement ook betrokken worden bij het beslissingsproces. De bedoeling is om F-16's in te zetten vanaf oktober, maar er is geen sprake van een vaste deadline. Zo kan er in tussentijd ook geen druk komen."



België was in 2014 toegetreden tot de anti-IS-coalitie die geleid wordt door de Verenigde Staten. Gedurende 27 maanden werden - verspreid over twee periodes - F-16's ingezet. Zij hebben 991 missies en bijna duizend precisiebombardementen uitgevoerd op gronddoelen.