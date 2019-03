Regering Michel laat gat van 8,5 miljard achter in begroting HR DDW

29 maart 2019

07u04

Het is met deze regering niet anders dan met de vorige. "Tegen eind 2019 loopt het gat in de begroting op tot 8,5 miljard euro, en het wordt zelfs nog groter", schrijft De Standaard vandaag. Als nieuwe regeringen niet snel ingrijpen, loopt het tekort op tot 11 miljard euro in 2021.

Met de slogan ‘Show me the money’ rekende Bart De Wever (N-VA) in 2014 af met het begrotingsbeleid van de regering- Di Rupo. Maar ook het palmares van zijn centrumrechtse regering-Michel is niks om fier op te zijn. Eerst zouden de rode cijfers weggewerkt zijn tegen 2018, dan werd het 2019 en daarna 2020. Nu ziet het ernaar uit dat er nog een jaar bijkomt. De Hoge Raad van Financiën, waarin experts van zo goed als alle partijen vertegenwoordigd zijn, stelt nu voor om pas in 2021 naar een evenwicht te gaan.

11 miljard

Veel makkelijker maken de verzamelde regeringen het zich daarmee niet echt. Verwacht wordt dat er tegen dan nog altijd een tekort van 11 miljard weg te werken valt.

De begroting voor 2019 raakte door de val van de regering niet goedgekeurd. De N-VA weigerde de begroting, die de partij zelf mee had opgesteld, goed te keuren. “Als minderheids­regering in lopende zaken zijn we aan handen en voeten gebonden”, zegt minister van Begroting ­Sophie Wilmès (MR) in De Standaard. “Een nieuwe regering zal dat opnieuw onmiddellijk ter hand moeten nemen.”