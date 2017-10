Regering-Michel krijgt vertrouwen van de Kamer TT

16u35

Bron: Belga 0 BELGA Premier Charles Michel. De plenaire Kamer heeft zoals verwacht het vertrouwen gegeven aan de regering-Michel. Dat gebeurde met 80 stemmen voor van de meerderheid tegen 62 stemmen van de oppositie en één onthouding.

Opvallend was dat er na de stemming geen applaus volgde op de meerderheidsbanken, zoals de traditie dat wil. Dat was even voordien daarentegen wel het geval, toen premier Charles Michel repliceerde op de ordemotie van de oppositie over de taks op de effectenrekeningen.





"Teksten moeten toets Grondwettelijk Hof kunnen doorstaan"

CD&V-vicepremier Peeters zei in de marge van de vertrouwensstemming dat de regering wetsontwerpen moet afleveren die de toets van de Raad van State en van het Grondwettelijk Hof kunnen doorstaan. Zo reageert hij op het kritische advies van de Raad van State op de taks op de effectenrekening.



Het advies kleurde het begin van de namiddagzitting in de Kamer. Normaliter stond enkel nog de vertrouwensstemming op de agenda, die traditioneel 48 uur na het uitspreken van de state of the union volgt.



De oppositie had voorafgaand echter een conferentie van de voorzitters bijeen geroepen om de tekst van het advies te krijgen én om tekst en uitleg van de regering te krijgen, maar daar ging de meerderheid niet op in. De groene fractie diende bij het begin van de Kamerzitting dan een ordemotie in waarin ze vroeg dat de premier zich zou uitspreken over de manier waarop de regering met het advies rekening zou houden.



Premier Michel antwoordde dat de regering na de goedkeuring van het voorontwerp in eerste lezing een juridisch advies aan de Raad van State heeft gevraagd. In tweede lezing zal de regering het juridisch advies in overweging nemen, waarna de wettekst naar het parlement zal verhuizen, aldus Michel. "Wij respecteren de parlementaire, democratische procedure", luidde het.



In de wandelgangen stelde vicepremier Peeters dat de regering het advies grondig zal bekijken. "We moeten zorgen voor wetgeving die goed in mekaar steekt. We moeten serieuze wetsontwerpen in het parlement indienen die de toets van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof kunnen doorstaan, niet alleen rond de effectentaks, maar ook rond andere domeinen".



"Het zou verkeerd zijn een advies van de Raad van State niet au sérieux te nemen", benadrukte Peeters nog. Hoe die discussie haar beslag dan moet krijgen binnen de regering, daarop wilde de vicepremier niet vooruitlopen.



Zijn partij haalde in het Zomerakkoord de taks op de effectenrekening binnen als antwoord op de CD&V-vraag om meer fiscale rechtvaardigheid. Meteen de aanleiding voor Meryame Kitir (sp.a) om de christendemocraten met het advies om de oren te slaan. "Het advies zegt dat de grote vermogens niet zullen bijdragen. Indien jullie het vertrouwen geven aan de regering, dan wordt de taks gewoon begraven", voorstelde ze.



Kristof Calvo (Groen) benadrukte dat de fiscale rechtvaardigheid al een jaar lang centraal staat in het debat. "Jullie schoven daarop de effectentaks als antwoord naar voren. De Raad van State zegt nu dat de effectentaks geen effect heeft". Ahmed Laaouej (PS) voorspelde dat er beroepen bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet zullen volgen indien de tekst niet wordt aangepast aan het advies van de Raad van State.