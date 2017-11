Regering-Michel krijgt tegenwind van duizenden betogers in Luik

Meer dan 10.000 mensen zijn in het park van Avroy in Luik samengekomen om te betogen tegen het beleid van de regering-Michel. Tot de manifestatie was opgeroepen door de CSC, het Waalse ACV, en door FGTB, het Waalse ABVV. Volgens de Luikse politie hebben er zich geen incidenten voorgedaan.