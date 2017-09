Regering-Michel begraaft discussie over effectentaks en voert Zomerakkoord "loyaal" uit rvl

14u28

Premier Charles Michel. De regering-Michel is het donderdag eens geraakt over de taks op de effectenrekening. Die zal gelden vanaf de eerste euro op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro. Familiebedrijven blijven buiten schot, zo werd vernomen bij de woordvoerder van premier Charles Michel.

Het zogenaamde Zomerakkoord dat de regering eind juli bereikte, voorzag onder meer in een taks op effectenrekeningen. Die zou 0,15 procent bedragen en gelden voor rekeningen met minstens 500.000 euro. "De regering bevestigt dat ze het akkoord van deze zomer loyaal zal uitvoeren", luidt het donderdag op de Wetstraat 16, na afloop van het kernkabinet.

Niet voor niet-beursgenoteerde bedrijven

De taks zal gelden voor rijkspersonen en niet-rijkspersonen. Onder het toepassingsgebied vallen de kasbons, fondsen, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties en de beursgenoteerde aandelen en warrants. Niet-beursgenoteerde aandelen vallen daar niet onder, waardoor aandelen in familiebedrijven dus buiten schot blijven. Dat was volgens de woordvoerder van de premier ook al niet het geval in het Zomerakkoord.



De regering bevestigt ook dat de taks voor de begroting van volgend jaar 254 miljoen euro zal opleveren.

Het kernkabinet raakte het overigens in eerste lezing eens over de Programmawet in het geheel. Die omvat naast de taks op de effectenrekening, ook de bepalingen rond de flexi-jobs, de uitkering van winstpremies, de uitbreiding van de kaaimantaks, de activeringsbijdrage en de e-commerce.