Regering mag illegale kinderen niet meer opsluiten in centrum 127bis: “Te veel geluidshinder door vliegtuigen”

Rob Van herck

04 april 2019

18u22

Bron: VTM NIEUWS

30

België mag kinderen die illegaal in ons land zijn, niet meer opsluiten tot ze gerepatrieerd worden. Dat heeft de Raad van State beslist. De motivering is opmerkelijk te noemen. “Het is niet uitgesloten dat ze kinderen opgesloten worden op plekken waar ze worden blootgesteld aan grote geluidshinder.”