Regering maakt schoon schip bij Regie der Gebouwen jv

28 maart 2018

08u20

Bron: belga 7 Het kernkabinet heeft gisteren het licht op groen gezet om de Regie der Gebouwen om te vormen van een pure overheidsinstelling tot een nv van publiek recht. Zo kan de dienst die het vastgoed van de federale overheid beheert ingrijpend worden hervormd. Dat schrijven De Tijd, L'Echo en De Standaard.

De Regie beheert ongeveer 1.100 gebouwen, goed voor een totale oppervlakte van 7,3 miljoen vierkante meter. Wegens corruptiezaken en wanbeleid kwam de vastgoeddivisie van de staat al vaker in het nieuws. De hervorming die nu op de sporen wordt gezet, moet eenzelfde impact hebben als de omvorming van de PTT tot De Post, klinkt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die ook belast is met de Regie der Gebouwen. "De Regie moet uitgroeien tot een autonome organisatie met een professionele structuur."

De bedoeling is de Regie te rationaliseren en via actief assetmanagement het aantal gebouwen met ongeveer 1 miljoen vierkante meter te verminderen. Op een termijn van tien jaar zou dat enkele honderden miljoenen euro's aan besparingen kunnen opleveren. Er is ook afgesproken dat aan het statuut, de verloning en de anciënniteit van het personeel niets verandert. De hervorming zou een nieuwe dynamiek moeten scheppen in de instelling.

Ondanks alle kritiek behoudt topman Laurent Vrijdaghs het vertrouwen.