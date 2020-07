Regering maakt 600 miljoen euro vrij voor personeel federale zorgsector: “Historische investering” KG HAA KV

07 juli 2020

15u07

Bron: Belga 398 Een “historische investering”, zo luidt het verdict van Zorgnet-Icuro over het bijkomend budget van 600 miljoen euro voor de federale zorgsector. De middelen komen tegemoet aan de “roep die tijdens de crisis luid weerklonk om het personeel in de zorg meer perspectief te bieden”, aldus de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen en ‘not-for-profit’ woonzorgcentra.



Deze namiddag raakte bekend dat de federale regering 600 miljoen euro pompt in de federale zorgsector, die bijvoorbeeld het ziekenhuispersoneel omvat. 500 miljoen euro gaat naar loonsverhogingen en 100 miljoen euro naar de verbetering van de arbeidsomstandigheden, lieten minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) weten.

Coronacrisis

De ministers onderhandelden, samen met minister van Begroting David Clarinval (MR), de voorbije periode met de vakbonden uit de openbare en private federale zorgsector over de extra middelen. De voorbije maanden, met de bestrijding van het nieuwe coronavirus, hebben immers de noodzaak aan voldoende en kwalitatief personeel in de zorgsector nogmaals erg duidelijk gemaakt, erkennen de ministers.

Voor de opslag gaat het concreet om 500 miljoen euro voor de lonen in de periode 2021-2022. Hoeveel loonsverhoging het ziekenhuispersoneel en andere werknemers uit de sector krijgen, hangt af van functie tot functie. Dat varieert van 3 à 4 procent, voor sommigen 5 tot 8 procent en er zijn een aantal uitschieters van 15 en meer procent, verduidelijkt het kabinet van minister Muylle.

Elke schakel van de ketting is ongelooflijk belangrijk in de zorgsector Nathalie Muylle (CD&V)

Sociaal akkoord

De kern stemde vorige week al in met de nodige middelen voor het voorontwerp van sociaal akkoord. De regering zal het voorontwerp bekrachtigen eens alle sociale partners ingestemd hebben. Concreet zal de regering vrijdag de plannen goedkeuren, zegt Muylle. In september gaat het dossier dan naar de Kamer.

“Het was de bedoeling om een nieuw sociaal akkoord te krijgen voor de zorgsector, die zijn weerbaarheid en flexibiliteit heeft bewezen in deze coronacrisis”, aldus De Block. “Als Covid-19 ons iets heeft geleerd, dan is dat het ongelooflijk belangrijk is om voldoende, maar ook kwalitatief personeel in de zorg te hebben. Elke schakel van de ketting is ongelooflijk belangrijk in de zorgsector”, voegde Muylle toe.

“Heel zware inspanning”

Het gaat bovendien niet om de enige extra middelen. De Kamer keurde eerder al het ‘fonds blouses blanches’ goed, een wetsvoorstel uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Jan Bertels (sp.a) en Marc Goblet (PS). Daarin krijgt de zorgsector ruim 400 miljoen euro extra middelen. Het merendeel van deze middelen gaat naar de aanwerving van nieuw personeel. Alles samen geeft dat dus 1 miljard euro extra middelen voor de federale zorgsector, een “heel zware inspanning” aldus De Block.

“Ongezien”

“Zorgnet-Icuro is bijzonder blij dat de ‘lessons learned’ uit de coronacrisis bij de federale overheid niet op een koude steen vielen”, reageert Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, in een persbericht. “Dat de overheid in één keer een dergelijk bedrag voor het zorgpersoneel uittrekt is ongezien. Het is bijzonder fijn dat de medewerkers uit de ziekenhuizen met dit nieuws aan hun broodnodige vakantie kunnen beginnen.”

De coronacrisis zette immers een aantal reeds lang gekende pijnpunten op scherp, klinkt het, zoals meer personeel en betere loon-en arbeidsvoorwaarden. Het gaat volgens de koepel om circa 125.000 werknemers in de federale zorgsectoren.

We hopen dat Vlaanderen een even grote inspanning zal doen. Zo niet zal er een ontoelaatbare discriminatie ontstaan tussen de verschillende zorgsectoren Margot Cloet van Zorgnet-Icuro

Vlaamse non-profit

Zorgnet-Icuro verwacht nu een inspanning van de gemeenschappen. “In de Vlaamse sectoren, waaronder de woonzorgcentra, werken nog eens bijna 130.000 medewerkers. Daarvoor starten de sociale onderhandelingen op woensdag 8 juli (morgen, nvdr.). Zij hebben evengoed recht op meer waardering”, zegt Cloet. “We hopen dan ook van harte dat Vlaanderen een even grote inspanning zal doen. Zo niet zal er een ontoelaatbare discriminatie ontstaan tussen de verschillende zorgsectoren.”

Groen treedt die oproep voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden bij. “Zo krijgen ook de medewerkers van woonzorgcentra, kinderopvang, jeugdhulp enzovoort meer dan applaus. Welzijnsminister Beke heeft meegeklapt voor de zorg, nu is het tijd om structureel dingen aan te pakken”, zeggen de Vlaamse Parlementsleden Celia Groothedde en Ann De Martelaer. Ze vragen ook meer personeel.

ACV: “Aanzienlijke stap vooruit”

Mark Selleslach, algemeen coördinator van de christelijke bediendebond ACV Puls voor de non-profit, is eveneens tevreden met de “spectaculaire” budgetverhoging. “Het is belangrijk dat we de starterslonen verhogen”, klinkt het. Volgens Selleslachs komen er zo ongeveer 4.000 voltijdse banen bij. “Een aanzienlijke stap vooruit.” Net als Cloet richt hij nu ook de blik op de Vlaamse non-profit.

