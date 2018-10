Regering legt belspelletjes en betalende sms-diensten aan banden: “Wie niet horen wil, zal voelen” AW

19 oktober 2018

13u01

Bron: Belga 0 De federale regering legt betalende sms-diensten en belspelletjes aan banden. De ministerraad heeft beslist om strengere regels op te leggen, nadat er honderden klachten binnenliepen. "Wie niet horen wil, zal voelen", zegt minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo (Open Vld).

De Ombudsdienst voor Telecom kreeg vorig jaar 644 klachten over sms-diensten en zogenaamde M-commercediensten. Heel wat mensen zeggen dat ze de betrokken diensten nooit hebben aangevraagd, en dat het nagenoeg onmogelijk is om zich uit te schrijven. Resultaat? Torenhoge gsm-facturen.



Charter blijkt onvoldoende

Vorig jaar werd een charter afgesproken met aanbieders van die betaaldiensten, maar dat blijkt onvoldoende, zegt minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld). "Omdat sommige aanbieders van dure betaaldiensten via mobiele telefoon weigerden zich te schikken naar het charter, legt de regering de regels nu wettelijk op. Voortaan is er geen ontkomen meer aan. Aanbieders die hardleers blijven, hangen zware straffen boven het hoofd", zegt hij.



Zo worden aanbieders binnenkort verplicht om in reclameboodschappen duidelijk en transparant te communiceren over de kosten, en daarbij het hoogst mogelijke tarief vermelden. Bovendien mogen betalende sms-diensten pas starten nadat de klant uitdrukkelijk zijn of haar toestemming heeft gegeven in een sms naar het betaalnummer, en moeten klanten zich eenvoudig kunnen afmelden door 'STOP' te sms'en naar datzelfde nummer.

Boetes

Ook telecomwaakhond BIPT krijgt meer armslag: die kan aanbieders van betaalde sms-diensten en operatoren die de regels schenden, boetes opleggen tot vijf procent van hun totale omzet.