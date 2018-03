Regering kondigt hervormingen aan bij voedselagentschap na nieuw vleesschandaal: "Dit zijn maffiapraktijken" Sp.a wil dat FAVV-voorzitter Herman Diricks opstapt TT HA

12 maart 2018

14u33

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Federaal Minister van Landbouw en Middenstand Denis Ducarme (MR) heeft in de Kamer hervormingen aangekondigd bij het Federaal Voedselagentschap over de manier van controleren en het doorspelen van informatie naar de politiek. Het FAVV moest zich deze namiddag in het parlement verdedigen voor het nieuwe vleesschandaal rond het bedrijf Veviba. Sp.a wil dat FAVV-voorzitter Herman Diricks opstapt.

Ducarme wil een audit naar de controles en controleprocessen bij het FAVV, en die zal gevolgen hebben op de manier waarop het agentschap controleert en informatie doorspeelt naar de politiek. Sinds hij in juli 2017 minister van Landbouw werd, heeft de minister naar eigen zeggen tekortkomingen bij het FAVV vastgesteld.

Minister Ducarme noemde de praktijken bij Veviba en moederbedrijf Verbist "fraude op grote schaal", die hij "als maffia-praktijken blijft bestempelen". Hij gaf ook meer details over het resultaat van de huiszoeking eind februari in Bastenaken bij vleesbedrijf Veviba. Van de 200 gecontroleerde paletten vlees, waren er toen 138 niet conform met de voorschriften omwille van verschillende redenen. De erkenning van het bedrijf werd daarop ingetrokken. Maar nu blijkt het FAVV twee jaar geleden al signalen te hebben gekregen dat er zaken fout liepen bij Veviba.

Waarom heeft de onderzoeksrechter anderhalf jaar gewacht om die huiszoeking te doen? Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR)

Ducarme gaf daarbij een chronologie die terugging tot september 2016, toen het FAVV bericht kreeg vanuit Kosovo over fraude met de etikettering van vlees van Veviba. Ruim een week later vertrok daarop een proces-verbaal naar het parket van Luxemburg.

Op 28 februari 2018 voerde het parket van Neufchateau een huiszoeking uit bij Veviba in Bastenaken. "Waarom heeft de onderzoeksrechter anderhalf jaar gewacht om die huiszoeking te doen?", vroeg minister Ducarme. "Ons burgerlijke partij stellen zal ons toelaten bepaalde antwoorden te eisen." Hij heeft van het FAVV ook om bijkomende informatie gevraagd over alle controles bij Veviba sinds 2001, en dan in het bijzonder over de controles tussen oktober 2016 en februari 2018. Dat moet donderdag ten laatste op zijn bureau liggen.

Ducarme wil niet alleen informatie over het aantal controles, maar over het hele proces, wie de controles uitvoerde, wat werd gecontroleerd, enzovoort. Voor de MR-minister hadden er maatregelen moeten komen om meer "offensieve en agressieve controles" uit te voeren, "gezien de kennis waarover men beschikte sinds oktober 2016".

150 slachthuizen, 15 controleurs

FAVV-baas Herman Diricks benadrukte dat het FAVV zo veel als mogelijk wil samenwerken met het parket, maar "het zou er vervelend zijn mocht er tijdens een gerechtelijk onderzoek een parallel onderzoek van het agentschap lopen". Hij meent dat het agentschap relatief gezien de meeste inspanningen levert in de sector van de vleestransformatie en de slachthuizen. Zo beschikt het FAVV over vijftien controleurs voor 150 slachthuizen. Bij Veviba vonden in 2016, 2017 en 2018 respectievelijk twaalf, acht en twee inspecties plaats.

Diricks onderstreepte nog dat er een lijst maatregelen bestaat om ervoor te zorgen dat controles door het FAVV onaangekondigd gebeuren. Daarover waren de voorbije dagen vooral geruchten gelanceerd. "Het moet duidelijk zijn dat onze mensen klaar en duidelijk opdracht krijgen om controles onaangekondigd te verrichten". Hij stelde ook dat iedere klacht die bij het FAVV binnenkomt wordt opgevolgd. "Niemand heeft ons ooit ingelicht over wat in het bedrijf aan de gang was", klonk het.

Ontslag

Oppositiepartij sp.a vraagt alvast dat de topman van het FAVV, Herman Diricks, ontslag neemt. Het voedselagentschap had kordater moeten optreden en beter moeten communiceren, zeker omdat het niet de eerste voedselcrisis is, zo zei sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht in De ochtend.

Lambrecht wil duidelijke antwoorden over de rol en de werking van het Voedselagentschap. Ze is niet mals voor het FAVV. "De eierencrisis ligt ruim zes maanden achter ons en opnieuw wordt de consument geconfronteerd met een voedselschandaal. En opnieuw rijzen twijfels over de rol en werking van het Agentschap voor Voedselveiligheid", zegt de sp.a-politica in een persbericht.

"Geen kordaat optreden"

In De ochtend ging de sp.a-politica nog een stap verder. Volgens haar moet FAVV-topman Herman Diricks "zijn verantwoordelijkheid nemen". "Ik verwachtte dat al bij de fipronilcrisis, en ik zie de directeur nu weer heel rustig zeggen dat alles in orde is. In iets meer dan een jaar tijd hebben we dus twee voedselcrisissen waarbij de communicatie van het voedselagentschap niet oké is en waarbij ook niet kordaat wordt opgetreden."

"Het Rekenhof heeft reeds in 2017 gevraagd dat het Voedselagentschap dringend haar aanbevelingen voor een betere werking zou volgen", gaat Lambrecht verder. "Twee crisissen in één jaar tijd, eerst met de eieren en nu met ons vlees, dat moet wel voldoende zijn om de positie van de topman in vraag te stellen."