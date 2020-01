Regering kan vanaf morgen nieuwe gouverneurs benoemen ttr

30 januari 2020

19u36

Bron: belga 1 De Vlaamse regering keurt morgen in principe de nieuwe procedure goed voor het benoemen van de provinciegouverneurs. De weg ligt dan open voor de keuze van drie namen, voor Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. De voorkeur van Open Vld gaat uit naar Oost-Vlaanderen. CD&V en N-VA buigen zich over de andere twee provincies, valt vandaag te horen. Het aanduiden van de drie gouverneurs ligt zo gevoelig dat het geen zaak van de regering meer is, maar van de partijvoorzitters.

Zoals bekend wil de nieuwe Vlaamse regering opnieuw overstappen op een politieke benoeming van de provinciegouverneurs. De rol van de gouverneur werd in het regeerakkoord opnieuw gedefinieerd, met een veel actievere verbindings- en verzoeningsrol, argumenteerde minister Bart Somers (Open Vld) gisteren nog in het parlement. "Er moet een bijzondere vertrouwensband zijn tussen de gouverneur en de regering."

De Raad van State ziet geen problemen om terug te keren naar de vorige procedure en dus kan de zoektocht naar de drie namen morgen worden opgestart. Die speelt zich intussen af op het niveau van de partijvoorzitters.

Keuze

Open Vld zou graag Vlaams Parlementslid Carina Van Cauter gouverneur maken van Oost-Vlaanderen, valt vandaag te horen in liberale hoek. Van Cauter werd ook in de vorige legislatuur al naar voor geschoven door de liberalen, maar N-VA hield toen vast aan de objectieve selectieprocedure, waaruit Wim Leerman als beste naar voor kwam.

CD&V en N-VA zouden dan Vlaams-Brabant en Limburg mogen verdelen. Een mogelijk probleem met dat scenario is dat CD&V met Cathy Berx en Carl Decaluwé al twee gouverneurs levert. N-VA zou dus azen op beide posities. Vlaams-Brabant zou wel de prioriteit zijn, onder meer door problemen met burgemeesters in de Vlaamse rand. Voor die provincie werden vandaag de namen van Kristien Van Vaerenberg, Nadia Sminate, Jan Spooren en Peter Persyn genoemd. Een insider denkt dat de kans het grootst is dat de functie naar een vrouw gaat, wegens het grote aantal ambitieuze vrouwelijke N-VA-politici in de regio.

Daarnaast wil N-VA ook graag de Limburgse gouverneur leveren. Steven Vandeput zei eerder deze maand op TV Limburg dat zijn partij "daar het voortouw wil nemen". In Limburg zou de partij onder meer aan Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters denken.

Bij de drie regeringspartijen is te horen dat de echte discussie over de benoemingen er pas volgende week komt, al wordt her en der niet uitgesloten dat er toch na afloop van de Vlaamse ministerraad een poging zou worden gedaan.