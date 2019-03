Regering kan grondwetswijziging tegenhouden ttr

19 maart 2019

12u56

Bron: belga 0 Als Kamer en Senaat het eens raken over een lijst met grondwetsartikelen die herzien mogen worden, is het niet zeker dat de regering zal volgen. Premier Charles Michel heeft dat gezegd aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA), zei die laatste vandaag in de Kamer. Oppositie en Open Vld vinden dat de minderheidsregering in lopende zaken een eventuele parlementaire consensus moet respecteren.

Om de grondwet te kunnen wijzigen, moeten Kamer, Senaat en de regering het eens raken over een lijst met artikelen die herzien kunnen worden. Dat gebeurt traditioneel aan het einde van de legislatuur. De huidige regering beschikt echter niet meer over een meerderheid in het parlement. Bovendien verschillen de partijen van zowel de Zweedse meerderheid (met N-VA) als van het minderheidskabinet (MR, CD&V en Open Vld) onderling grondig van mening over wat er op de lijsten moet staan. N-VA wil alle artikelen op de lijst, MR wil niets. Open Vld wil onder meer een preambule bij de grondwet, die CD&V dan weer niet ziet zitten.

Kamervoorzitter Bracke had afgelopen vrijdag een overleg met premier Michel en gaf vandaag in de Kamercommissie een verslag van die ontmoeting. De eerste minister heeft daar benadrukt dat de regering, ook al is ze ontslagnemend, groen licht moet geven voor de lijst. Zelfs als Kamer en Senaat het eens raken over een lijst, zal de regering niet noodzakelijk volgen, heeft de premier, volgens Kamervoorzitter Bracke, gezegd.

“Drie zuilenleer”

Groenen en socialisten, die elk eigen voorstellen voor grondwetswijzigingen hebben, vinden niet dat de regering de zaak kan afblokken. PS-Kamerlid Laurette Onkelinx zei dat dit een "democratische hold-up" zou betekenen. Kristof Calvo (Groen) zei dat het "de regering zou sieren om de consensus van het parlement te kiezen. Michel heeft nog een derde van de kiezers achter zich".

Binnen de meerderheid zei Open Vld-fractieleider Patrick Dewael dat hij het "zeer onkies" zou vinden mocht de regering voorbij gaan aan wat het parlement stemt. Zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten is een andere mening toegedaan. "De regering heeft haar grondwettelijke rol te spelen. We zullen met de regering een gemene deler moeten vinden", zei hij. Verherstraeten sprak tegen dat CD&V de deur op slot zou willen doen voor een wijziging van de grondwet.

Twee grondwetspecialisten die in de commissie zetelen zijn het alvast niet met elkaar eens. CdH-Kamerlid Francis Delpérée noemde Kamer, Senaat en regering drie "zuilen" die groen licht moeten geven. Volgens zijn collega Kamerlid Hendrik Vuye (V&W) gaat die "drie zuilenleer" niet op in lopende zaken, omdat de prerogatieven van het parlement dan in gevaar komen.

