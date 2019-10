Regering-Jambon publiceert begrotingsdocumenten: hierop willen de ministers meer dan 2,2 miljard besparen TT ARA

07 oktober 2019

12u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 82 De Vlaamse regering heeft de leden van het Vlaams parlement vanmiddag na lang aandringen de begrotingsdocumenten bezorgd. Het gaat om de begroting voor 2020 en de meerjarenraming tussen 2020 en 2024. Uit de cijfers blijkt dat de regering in 2020 voor 436 miljoen euro in het rood gaat. Nadien is er een begrotingsevenwicht en in 2024 tonen de cijfers een licht overschot van bijna 75 miljoen euro. De vrijgegeven cijfers geven ook een overzicht van de meer dan 2,2 miljard euro aan besparingen die de Vlaamse regering de komende jaren plant.

Zoals bekend is de regering van plan om de komende legislatuur 1,65 miljard uit te geven, onder andere via een jobbonus van 350 miljoen euro. Ook wordt het goedkoper om bij een erfenis aan vrienden te schenken, gaat er 270 miljoen euro extra naar de wachtlijsten voor personen met een handicap, 250 miljoen euro extra naar onderwijs en 250 miljoen euro naar Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). “Deze Vlaamse Regering heeft steile ambities en zal meer dan ooit een investeringsregering zijn. Van bij de start zal de Vlaamse Regering een antwoord bieden op een aantal grote maatschappelijke noden en het investeringsritme verder verhogen”, klinkt het.

Daartegenover staan echter ook besparingen, bijvoorbeeld via het afschaffen van de woonbonus (328 miljoen euro opbrengsten tegen 2024 terwijl de verlaging van de registratierechten 140 miljoen euro kost aan de overheid) of in de kinderbijslag. Daar moet 107 miljoen euro worden ingeleverd, onder andere via de niet-indexering van het bedrag vanaf het derde kind. De verlaging van de fiscale aftrek voor de dienstencheques moet 70 miljoen euro opbrengen.

“Efficiëntiemaatregelen” bij de overheid zelf moet dan weer 664 miljoen euro opbrengen, een generieke knip in de subsidies moet 179 miljoen euro opleveren. En de besparing op het eigen overheidspersoneel moet in 2024 bijna 75 miljoen euro opleveren. In in het secundair onderwijs wordt er 100.000 euro bespaard. De hervorming van het doelgroepenbeleid, waarmee de overheid ouderen, gehandicapten en laag opgeleide jongeren aan een job probeert te helpen, moet tegen 2024 ruim 226 miljoen euro opleveren.

"We maken in alle inhoudelijke domeinen specifieke keuzes om middelen te verschuiven naar de meest prioritaire maatschappelijke noden in die domeinen en milderen we enkele automatische groeipaden”, klinkt het in de begrotingsdocumenten. “Als we met z’n allen inspanningen leveren, creëren we zo de nodige zuurstof om Vlaanderen te laten excelleren.”

2 miljard euro besparingen

In totaal moet er voor meer dan 2 miljard euro bespaard worden, bleek afgelopen weekend al uit voorlopige begrotingstabellen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) bevestigde het bedrag in ‘De zevende dag’. “Extra geld komt niet als manna uit de hemel gevallen”, klonk het. “Er is geen toveroplossing, je moet de middelen érgens halen. Dat is beleid voeren.” De regering geeft zelf om 15 uur op een persconferentie toelichting bij de cijfers.

Alles samen zal de begroting volgend jaar nog een tekbbbbort van 437 miljoen hebben. Vanaf 2021 is er dan een evenwicht, tegen 2024 moet er een overschot van 75 miljoen euro zijn.

De voltallige oppositie stapte vorige week vrijdag nog op in het Vlaams parlement uit protest tegen het ontbreken van de gedetailleerde begrotingscijfers. Jambon had zich de avond ervoor al de woede van de oppositie op de hals gehaald met zijn uitspraak dat hij de begrotingstabellen had, maar hij “niet geneigd” was ze te geven.

De meerderheid verdedigde zich door te stellen dat tijdens het debat over het regeerakkoord enkel de krachtlijnen van de begroting behandeld werden en het parlement deze week in commissie tot in het kleinste detail over de cijfers kan discussiëren. Dat debat staat morgen op het programma.