Regering-Jambon I is klaar: wie wordt minister? Astrid Roelandt

30 september 2019

07u00 44 Vanochtend hebben Jan Jambon en co hun Vlaams regeerakkoord afgeklopt. Wie minister wordt, weten we pas later, al is er wel al één en ander duidelijk. De grote vraag: stappen partijvoorzitters Wouter Beke (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) in de Vlaamse regering?

N-VA (5 ministers)

Zeker: Jan Jambon (MP), Ben Weyts, Zuhal Demir

Mogelijk: Matthias Diependaele, Liesbeth Homans, Cieltje Van Achter

Naast Jan Jambon als minister-president, staat het bij N-VA ook al vast dat Ben Weyts en Zuhal Demir Vlaams minister worden. Voor de andere (2) posten wordt gekeken naar Vlaams fractieleider Matthias Diependaele, huidig minister-president Liesbeth Homans en ondervoorzitter Cieltje Van Achter, voor mocht de Brusselse minister bij N-VA belanden.

N-VA mag volgens het systeem-D’Hondt als eerste een bevoegdheid kiezen. Als ze voor Onderwijs kiest - de post die ze voor de verkiezingen alvast claimde - dan gaat die post allicht naar Ben Weyts. Al tijdens de vorige regering onderhandelde hij achter de schermen mee over de onderwijshervorming, en hij zat ook de werkgroep Onderwijs voor tijdens de onderhandelingen. N-VA zou Zuhal Demir en haar Koerdische roots graag uitspelen op Inburgering, al droomt zij allicht van Werk.

CD&V (2 ministers + parlementsvoorzitter)

Zeker: Hilde Crevits

Mogelijk: Wouter Beke

Parlementsvoorzitter: Joke Schauvliege of Koen Van den Heuvel

CD&V mag als tweede een bevoegdheid kiezen, en gaat allicht voor Welzijn. Die post zou dan voor viceminister-president Hilde Crevits zijn. Het is dan ook meteen duidelijk dat ze geen kandidaat-voorzitter is. Maar wie wordt de tweede CD&V’er? Insiders gaan uit van huidig federaal minister van Werk en Consumentenzaken Wouter Beke, die binnenkort afzwaait als voorzitter. Daar is niet iedereen tevreden over, want zo zou CD&V (alweer) de kans missen om een nieuw gezicht te lanceren.

De parlementsvoorzitter komt traditioneel toe aan de tweede grootste partij van de meerderheid, zodat voorzitter en minister-president niet van dezelfde partij zijn. In de vorige legislatuur werd daarvan afgeweken, omdat er zoveel consensus was over Jan Peumans. Nu gaat die post allicht wél naar CD&V. Daarbij zou het gaan tussen oud-minister Joke Schauvliege en haar opvolger Koen Van den Heuvel.

Open Vld (2 ministers)



Zeker: Bart Somers

Mogelijk: Gwendolyn Rutten, Lydia Peeters of Carina Van Cauter

Pas als N-VA 2 keer en CD&V keer gekozen hebben, is het de beurt aan de liberalen. Naar verluidt willen zij graag het departement Financiën in handen houden, al droomt Mechels burgemeester Bart Somers van een soort minister van Samenleving, waar ook Inburgering onder valt. Somers is een zekerheid als minister.

Volgens verschillende liberalen zou ook voorzitter Gwendolyn Rutten in de regering stappen, al wordt dat gerucht mogelijk verspreid om haar weg te houden van het federale niveau. In de aanloop naar de verkiezingen zei Rutten dat ze kandidaat-premier was, tot ongenoegen van vicepremier Alexander De Croo die de federale ‘numero uno’ wil blijven.

Zelf hield Rutten altijd vol dat ze geen Vlaams minister zou worden. “Gwendolyn ziet de dingen groots en denkt in het belang van de partij”, aldus een partijgenote. “Ze gaat federaal willen blijven onderhandelen.” Alleen zou Rutten zo wel haar ondervoorzitter en provinciegenote Maggie De Block saboteren, tenzij ze De Block zelf tot Vlaams minister bombardeert.

Andere opties als Rutten past: hoofdonderhandelaar en huidig minister van Energie Lydia Peeters en Carina Van Cauter. En stapt ze toch in de regering, dan volgen er over zes weken voorzittersverkiezingen bij Open Vld.