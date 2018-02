Regering hervat repatriëringen naar Soedan na rapport: eerste Soedanees vanochtend uitgewezen Isolde Van den Eynde

13 februari 2018

15u19 612 De regering heeft de repatriëringen naar Soedan hervat. Een man die in een gesloten centrum verbleef, is deze ochtend om 11.15 uur teruggestuurd. "Dat gebeurde zonder escorte", bevestigt de Dienst Vreemdelingenzaken aan Het Laatste Nieuws. "Een tweede Soedanese man heeft zijn uitwijzing geweigerd."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wond er na het zogenaamde Soedan-rapport vorige week vrijdag geen doekjes om: de repatriëringen zouden hervatten. Ook premier Michel liet dat verstaan. Althans voor zij die asiel hebben aangevraagd en dat niet hebben gekregen. Voor Soedanese transmigranten moet er een extra toetsing komen van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt dat er geen risico op foltering of slechte behandeling mag zijn bij terugkeer.

Deze ochtend stond een terugkeer van twee Soedanese mannen gepland. Het gaat om twee mannen die asiel hadden aangevraagd, maar dat werd hun geweigerd. Ze zaten vast in een gesloten centrum in afwachting van hun terugkeer. Een van hen is effectief vertrokken met de vlucht van 11.15 uur naar Khartoum - zonder politiebegeleiding. De andere man weigerde en werd nog niet uitgewezen. Er zitten nu dus nog 17 Soedanezen vast in de gesloten centra. Op 15 februari wordt een van hen teruggestuurd naar Amsterdam. Het gaat om de zogenaamde Dublin-procedure. De Soedanese migrant werd voor het eerst geregistreerd in Nederland en wordt daarom teruggestuurd naar ons buurland. Op 19 februari wordt om dezelfde reden een Soedanees naar Italië teruggestuurd.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft vandaag op zijn Facebookpagina een lang betoog geschreven over de hele Soedan-zaak. Daarin zet hij naar eigen zeggen de puntjes op de i. Behalve zijn reflecties over de hele zaak van Soedan, stelt hij dat Europa harde eisen moeten durven stellen aan landen die weigeren om mee te helpen aan de terugkeer van hun burgers. "Europa moet eindelijk durven stellen dat medewerking inzake terugkeer een voorwaarde is, niet alleen om ontwikkelingssteun te verkrijgen, maar ook om toegang te krijgen tot onze markt en om visa te ontvangen voor diplomaten, zakenlui en studenten. Pas dan zal het tegenwerken ophouden en kunnen wij kordaat onze verblijfswet toepassen."