Regering heeft niet meteen plannen voor repatriëring IS-kinderen HR

21 april 2020

17u39

Bron: Belga 0 Binnenland De Belgische regering plant niet meteen voor binnenkort de repatriëring van kinderen van IS-strijders uit de kampen in het noordoosten van Syrië naar ons land. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) dinsdag in de Kamer verklaard. Hij steunde zich daarvoor op beslissingen van justitie.

“Wat de repatriëring van de kinderen betreft, hebben de vier laatste uitspraken in beroep het standpunt van de Belgische regering bevestigd”, aldus minister Goffin. Zoals bekend heeft de regering voorwaarden gekoppeld aan de terugkeer van de kinderen, zonder hun moeders. Ze moet daarvoor wel de toestemming krijgen van hun moeders en van de lokale autoriteiten.

Op 25 februari schortte de Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de dwangsommen op die de regering voordien had gekregen in verband met de repatriëring van tien kinderen van foreign terrorist fighters (Syriëstrijders). De rechter oordeelde dat de overheid niet in staat is een eerdere uitspraak van 11 december 2019 uit te voeren.

Consulaire bijstand

Daarin werd ons land verplicht de tien kinderen consulaire bijstand te verlenen en de nodige documenten te verstrekken met het oog op hun repatriëring. De regering is naar het hof van beroep van Brussel gestapt tegen die uitspraak van december vorig jaar, maar door de coronamaatregelen is die zitting uitgesteld, aldus minister Goffin.

