Regering heeft na urenlang vergaderen begrotingsakkoord en arbeidsdeal

24 juli 2018

01u34

Bron: Belga 0 De regering-Michel heeft deze nacht een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en de jobsdeal, waarmee de premier een mouw wil passen aan de mismatch op de arbeidsmarkt. Dat bevestigt premier Charles Michel via Twitter.

Ook over het Arco-dossier en de vierde speler op de telecommarkt zou er een akkoord zijn, maar nog niet over de vervanging van de F-16's.

Om 11 uur 's morgens volgt tekst en uitleg op een persconferentie.

Arbeidsdeal

Volgens het rapport van het Monitoringcomité moest de regering op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting op de sporen te houden van de afspraken met de Europese Commissie, al gebeuren er doorgaans nog technische correcties op die cijfers zodat het einddoel wat lager uitvalt. Een flink deel van die oefening werd dichtgereden door maatregelen binnen de arbeidsdeal.

Die arbeidsdeal bevat een pak maatregelen om de mismatch tussen het hoge aantal vacatures en de lage werkzaamheidsgraad aan te pakken. Opvallend is dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen deel van het pakket uitmaakt. Dat principe houdt in dat de uitkering in een eerste fase stijgt, maar nadien sterker daalt. Er is sprake van een bijgeschaafde versie van het voorstel van de Gentse professor Stijn Baert. Het systeem zou begin 2019 in werking treden.

De deal bevat ook een reeks fiscale ingrepen en premies, net als bepalingen rond de startersjobs. Er is ook bevestigd dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - het vroegere brugpensioen - vanaf volgend jaar pas kan vanaf 59 jaar en vanaf 2020 op 60-jarige leeftijd. Uitzonderingen zouden niet meer kunnen. De discussie stak de voorbije weken de kop op naar aanleiding van de herstructurering bij Carrefour, waar mensen van 56 jaar met SWT konden.

Beursgang Belfius vierde speler op telecommarkt

De regering bereikte ook een akkoord over de gedeeltelijke beursgang van Belfius en de vergoeding van de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten. Daarvoor wordt een fonds in het leven geroepen. Concrete details over de precieze uitvoering ontbreken nog.

Ook raakten de topministers het eens over de mogelijkheid om een vierde speler op de telecommarkt toe te laten, naast Proximus, Orange en Telenet. Toen hij zijn voorstel enkele maanden geleden lanceerde, keek bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) naar de veiling van de mobiele frequenties van volgend jaar, waarbij een deel zou worden gereserveerd voor een nieuwe speler. Dat moet leiden tot meer concurrentie, meer datagebruik en lagere prijzen. Ook hierover ontbreken nog details.

Budgetoverschrijding geneesmiddelen

De ploeg-Michel raakte het ook eens over een manier om het succes van de innovatieve geneesmiddelen budgettair op te vangen. Dat succes had immers een keerzijde. Het leidde tot een budgetoverschrijding van 500 miljoen euro, waarvan 300 miljoen euro voor kankerbehandelingen in 2019.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) had aangegeven dat ze geen besparing op de kankerbehandeling wilde doorvoeren. Om het gat dicht te rijden, voorziet de regering 200 miljoen euro, terwijl de farmaceutische sector 100 miljoen euro inbrengt.

De overige 200 miljoen wordt gevonden door maatregelen in het geneesmiddelenbeleid en technische correcties.

"Hervorming en modernisering arbeidsmarkt"

Op Twitter stelde N-VA-vicepremier Jan Jambon dat de regering erin is geslaagd een begrotingsakkoord te sluiten dat de arbeidsmarkt grondig hervormt en moderniseert. "Dankzij deze arbeidsdeal zijn we klaar om de mismatch op de jobmarkt doortastend aan te pakken", aldus Jambon. Zijn CD&V-collega had het over een akkoord over een ambitieuze arbeidsdeal om grote aantal openstaande vacatures in te vullen en over een vergoeding van Arco-coöperanten.

