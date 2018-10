Regering heeft alle informatie gekregen om beslissing te nemen over vervanging F-16's sam

18 oktober 2018

21u44

Bron: belga 0 De federale regering beschikt over alle nodige informatie om het gevechtsvliegtuig te kiezen dat de verouderende F-16's moet vervangen vanaf 2023: de F-35 van de Amerikaanse bouwer Lockheed Martin en de door de Britten gepromote Eurofighter. Een derde kandidaat is de Rafale van het Franse Dassault, waarrond Frankrijk een verregaande partnerschap wil aangaan. De Fransen maakten hun voorstel echter over buiten de officiële procedure, waardoor weinig cijfergegevens bekend zijn.

Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) wordt op 1 januari de nieuwe burgemeester van Hasselt en verlaat dan de federale regering. Hij zou echter graag afronden als minister met beslissingen over de "grote investeringen". Premier Charles Michel (MR) toonde zich in zijn beleidsverklaring voorzichtiger en schoof geen deadline naar voor. Hij wil wel voor het einde van de legislatuur een beslissing nemen.

Naast het vliegtuigdossiers lopen nog enkele belangrijke militaire aankoopprogramma's: de aankoop van nieuwe drones en nieuwe pantservoertuigen voor de landcomponent. Dat laatste dossier - een samenwerking met Frankrijk - gaat over 477 voertuigen.

Amerikanen en Britten hebben zwaar lobbywerk geleverd in de aanloop naar de nakende beslissing. Het gaat dan ook over een aankoopdossier van 3,6 miljard euro. Verspreid over de verwachte levensduur van de vliegtuigen gaat het zelfs over vijftien miljard euro. Beide offertes, de Amerikaanse en Britse, zouden naar verluidt lager uitvallen.

De Britten vrezen dat de Belgische regering "overhaast" zou kiezen voor de Amerikaanse F-35, terwijl rond de aangeboden versie van dat vliegtuig nog heel wat onzekerheden zouden zijn. Verschillende Britse ministers, onder wie buitenlandminister Jeremy Hun en minister van Buitenlandse Handel Liam Fox, zouden overigens hun Belgische collega's hebben aangeschreven met de boodschap dat de Eurofighter voor driekwart in Europa wordt gemaakt.

