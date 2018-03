Regering heeft akkoord over begroting, dit zijn de belangrijkste maatregelen lva

24 maart 2018

02u20

Bron: Belga 5 Het federale kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. Dat heeft premier Charles Michel vanmorgen verteld op een persconferentie. Er komt onder meer een versterking van de koopkracht en de strijd tegen de armoede wordt opgevoerd. Voor dat laatste worden extra middelen vrijgemaakt. Ook voor gerecht en veiligheid is er extra geld. Intussen wordt de schuldenlast verder afgebouwd tot 0,68 procent van het BNP.

Fiscaal zijn er enkele aanpassingen gebeurd, onder meer voor de vennootschapsbelasting havens, die 42 miljoen binnenrijft. De voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting zijn vorig jaar verscherpt, waardoor er meer inkomsten waren. De helft van die voorafbetalingen waren structureel en hebben een impact voor dit jaar: ze brengen 216 miljoen extra binnen.

De inkomsten zitten op peil, maar de roerende voorheffingen blijven achter volgens financieminister Johan Van Overtveldt. Daarvoor komt er een maatregel: vanuit het buitenland dividenden kopen wordt ingeperkt zodat het verlies aan roerende voorheffing wordt gestelpt. Er is ook 25 miljoen extra voor de strijd tegen fiscale fraude.

De invoering van een optionele btw-heffing voor professionele gebouwen staat ook in het budget. Er komt ook een winstoverdrachtsysteem voor de landbouw, om jaren waarin er verlies is door bijvoorbeeld slecht weer te compenseren. Verliezen kunnen voortaan verrekend worden in de vennootschapsbelasting of de personenbelasting om die te compenseren met winst in andere jaren, over een periode van drie jaar.

Er komt verder een lastenverlaging voor e-commerce om competitief te blijven met onze buurlanden volgens minister Alexander De Croo.

Volgens vice-premier Kris Peeters werden er geen besparingen doorgevoerd in de sociale zekerheid. Er is zelfs 80 miljoen extra vrijgemaakt voor de bestrijding van de armoede.

En er is ook goed nieuws voor de logistieke sector. Voor de verhuur van opslagruimten wordt het concurrentienadeel ten opzichte van onze buurlanden weggewerkt.

Er komen verder meer middelen voor justitie en politie in 2019. Alle vertrekkers zouden daardoor vervangen kunnen worden volgens justitieminister Koen Geens. Er komen ook voor 1,8 miljoen euro aan extra middelen voor de Staatsveiligheid. En 16,5 miljoen euro extra gaat naar pro deo-advocaten, zodat die een eerlijker vergoeding zouden krijgen voor hun werk.

De regionale ziekenhuisnetwerken worden verder uitgebouwd en krijgen extra geld volgens minister Maggie De Block.

En de opvang van vluchtelingen wordt verder afgebouwd tot 17.361 plaatsen tegen het einde van het jaar, zo meldt staatssecretaris Theo Francken. De verhouding collectieve versus individuele opvang wordt respectievelijk 60 - 40 procent. Vooral de plaatsen in de individuele opvang gaan zo omlaag. Tot het niveau van voor de migratiecrisis.

De regering-Michel moest op zoek naar 1,4 miljard euro om het budget voor dit jaar op koers te houden. Het Monitoringcomité, dat de begroting van dichtbij opvolgt, had voor de regering een inspanning tussen een vork van 700 miljoen tot 1,4 miljard euro naar voren schoven om de begrotingsambities waar te maken. De regering heeft beslist voor het maximale scenario te gaan.

Voor aanvang luidde het dat het niet de bedoeling was om de oefening te klaren via grote nieuwe maatregelen, noch in de inkomsten, noch in de uitgaven. Er was sprake van een sterke monitoring, zodat maatregelen die al gepland waren, maar niet helemaal correct geïmplementeerd zijn, alsnog hun vooropgestelde rendement halen.

Er valt de horen dat de klus van 1,4 miljard euro geklaard is met technische correcties. CD&V-vicepremier Kris Peeters tweette dat "de begroting op orde is gebracht" en dat er "extra middelen voor sociale maatregelen zijn".

