Regering grijpt in tegen dalende inkomsten van apothekers TK

05 april 2018

11u04

Bron: Belga 0 De marge die apothekers krijgen op de verkoop van terugbetaalbare geneesmiddelen wordt vanaf 2019 gestabiliseerd, en indien mogelijk ook geïndexeerd. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Ministers De Block en Peeters willen zo een halt toeroepen aan de dalende inkomsten voor apothekers door almaar goedkopere medicijnen.

Apothekers krijgen vandaag nog drie vergoedingen wanneer ze terugbetaalbare geneesmiddelen afleveren: een basishonorarium van 4,27 euro per afgeleverd medicijn, een specifiek honoraria voor de prestaties die ze leveren wanneer ze het product afleveren, en een vaste marge op de prijs. Die laatste vergoeding zagen de apothekers de voorbije jaren dalen, omdat de prijs van de terugbetaalbare geneesmiddelen naar beneden ging. Daardoor zijn ze nu meer afhankelijk van de verkoop van andere producten.

Daar wil de regering een mouw aan passen. Vanaf 2019 worden de marges gestabiliseerd en wanneer mogelijk ook geïndexeerd, zeggen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en haar collega op Economie Kris Peeters (CD&V) in een gezamenlijk persbericht. "Apothekers krijgen een stabieler inkomen, en voor de patiënt verandert er niets", zegt Peeters. "De geneesmiddelen worden niet duurder."

Het totale budget voor de uitbetaling van de marges op de geneesmiddelen bedroeg 100 miljoen euro in 2017. Dat wordt het stabiele budget vanaf 2019. Om de som ook in de toekomst stabiel te houden, onderzoeken de ministers nu hoe de toekenningsparameters hervormd kunnen worden. Een werkgroep moet zich tegen 30 september over de aanpassingen buigen.